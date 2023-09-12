  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Миколенко: Не было секретом, что большую часть матча с Англией мы будем отбирать мяч
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко: Не было секретом, что большую часть матча с Англией мы будем отбирать мяч

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Защитник сборной Украины проанализировал матч с Англией

Миколенко: Не было секретом, что большую часть матча с Англией мы будем отбирать мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко подвел итог матча отбора Евро-2024 против Англии (1:1).

– Как после игры чувствовал себя и как себя чувствуешь сейчас?

– В последнее время я играю только в сборной. 90 минут играл еще в июне против македонцев, поэтому немножко трудно восстанавливаться. Но когда у тебя есть положительный результат, то немного легче. Это все эмоционально, ведь эмоции тоже надо восстанавливать. Когда ты выходишь и у тебя нет эмоций – тоже трудно. Трудно физически и морально, но если тренерский штаб ставит тебя в стартовую одиннадцатку – ты должен выходить и показывать уровень.

– В предыдущих играх не удавалось взять очки с Англией. Как думаешь, за счет чего сейчас удалось добыть ничью?

– Я не буду сравнивать с прошлыми матчами, потому что это было давненько. Многое изменилось в команде. А если говорить о мартовской игре, то наверняка сейчас был лучший план на игру. Не то, что я не оцениваю тренерский штаб. Просто в этот раз нам удалось его лучше выполнить. Ни для кого не было секретом, что большую часть матча мы будем отбирать мяч, но мы все это делали вместе и когда оборонялись всю игру, то первых 15 минут никто не вдавался в панику, потому что все знали план и каждый знал свое место на поле.

– Не можем не спросить о моменте, когда прошел Уокер...

– Я видел повтор, говорил с Висенте и если посмотреть с профессиональной точки зрения – там тяжелый момент. Передача была очень хорошая, у меня корпус не в ту сторону был развернут, потому что я всю игру, можно сказать, настраивал себя на Саку и думал, что буду идти в него, а передача пошла как раз мне над головой. Это тяжелый эпизод, там много нюансов. Конечно, ошибка есть, я не оправдываюсь, но это действительно очень тяжелый момент.

По теме
yellow-arrow
Сабо: Забарный - молодец, Зинченко очень техничный, а Мудрик и Матвиенко - слабенькие
yellow-arrow
Кабаев: Спады бывают - не каждую игру тому же Мудрику феерить
yellow-arrow
УАФ назвала причину отсутствия Матвиенко в заявке сборной на матч с Италией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Англия Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ВЗБІРНА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде