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Ярмоленко и Довбик в основе. Италия - Украина. Стартовые составы команд
Ребров и Спаллетти сделали свой выбор
Фото: УАФАвтор - невідомий
Главные тренеры сборных Украины и Италии Сергей Ребров и Лучано Спаллетти определились со своими стартовыми составами на матч отбора Евро-2024 в Милане.
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Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко – Барелла, Локателли, Фраттези – Дзаньоло, Распадори, Дзаканьи
Запасные: Мерет, Викарио, Бираги, Романьоли, Дармиан, Казале, Кристанте, Пессина, Иммобиле, Орсолини, Ретеги, Ньонто
Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Цыганков, Судаков, Ярмоленко – Довбик
Запасные: Трубин, Лунин, Михайличенко, Попов, Караваев, Сидорчук, Зубков, Мудрик, Назарина, Буяльский, Ванат, Яремчук
Игра начнется в 21:45. Следите за игрой в
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