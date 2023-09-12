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Ярмоленко и Довбик в основе. Италия - Украина. Стартовые составы команд

Национальная сборная Украины
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Ребров и Спаллетти сделали свой выбор

Ярмоленко и Довбик в основе. Италия - Украина. Стартовые составы команд

Фото: УАФАвтор - невідомий

Новина українською

Главные тренеры сборных Украины и Италии Сергей Ребров и Лучано Спаллетти определились со своими стартовыми составами на матч отбора Евро-2024 в Милане.

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Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко – Барелла, Локателли, Фраттези – Дзаньоло, Распадори, Дзаканьи

Запасные: Мерет, Викарио, Бираги, Романьоли, Дармиан, Казале, Кристанте, Пессина, Иммобиле, Орсолини, Ретеги, Ньонто

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Цыганков, Судаков, Ярмоленко – Довбик

Запасные: Трубин, Лунин, Михайличенко, Попов, Караваев, Сидорчук, Зубков, Мудрик, Назарина, Буяльский, Ванат, Яремчук

Игра начнется в 21:45. Следите за игрой в текстовой трансляции UA-Футбол ►►►

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Трансляція матчу Італія - Україна
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В статье: Сергей Ребров Украина Италия Национальная сборная Украины Лучано Спаллетти Национальная сборная Италии Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 отбор на Евро-2024
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Комментарии (11)
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Бapceлиниyc
12.09.2023 в 21:04
Ярмола сдохнет через пол часа и шо тогда? Хотя впрочем, какая разница, шо будет тогда, шо будет после... один фиг попадос.
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+1
-2
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okolegko (Київ)
12.09.2023 в 21:05
По-перше, відбігає годину аж бігом. По-друге, заміна на Мудрика – саме те
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+1
-1
avatar
Бapceлиниyc
12.09.2023 в 21:09
Ах ну да.. он же отдыхал с англами.. ну тогда да, тогда часик может и отбегает.
+1
-1
Romerik (YNWA)
12.09.2023 в 21:09
Годину?)) Він в нормальній формі Тайм ніколи не бігав, а тут після травми годину?
+1
-2
sidor3 (Киев)
12.09.2023 в 21:17
Буду в Украине 11 октября. Что тебе привести из экипировки БАРСЫ
+1
-1
avatar
Бapceлиниyc
12.09.2023 в 21:43
В смысле, мне шо ли? Привет дружище. Футболку конечно.
0
0
sidor3 (Киев)
12.09.2023 в 21:14
Сейчас смотрю молодежку это ужас. Ниже уровня любителей. Зачем брать испанца тренером если там игроки полный ноль. Бражко Нещерет и Ванат только деградируются.
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+1
-1
Консул (Звягель )
12.09.2023 в 20:56
Вдалої гри нашим !
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+1
-1
avatar
okolegko (Київ)
12.09.2023 в 20:52
Повторю написане рані. Не знаю, чому всі (принаймні більшість) впевнені, що сьогодні ми маємо перемагати, але не бачу жодних підстав для цього. Гра навиїзді проти топ-команди; два дні відпочинку; другі спарки ми завжди граємо жахливо; розлючена Італія перед своїми трибунами... Оптимальним варіантом для нас буде нічия. Як і з Англією
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+5
0
Зритель (Харьков)
12.09.2023 в 21:43
У нас з 2-ї половини 90-х якась неадекватно-завищена оцінка рівня нашого футболу. Мабуть - це національна особливість така.
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0
0
Грязный Гаррик (C)
12.09.2023 в 20:41
Ярмола?Странно!Я где же Миша Япончик?Удачи Сборной!
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0
-2

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