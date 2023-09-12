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Миколенко: Сан-Сиро не пугает. Выиграть на таком стадионе было бы непревзойденно

Национальная сборная Украины
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Сегодня очень важный матч для сборной Украины

Миколенко: Сан-Сиро не пугает. Выиграть на таком стадионе было бы непревзойденно

Фото: УАФ/Автор - невідомий

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Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против Италии, который сегодня состоится в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

"Что можно выделить в сборной Италии? Наверное, дисциплину. Итальянцы всегда славились тем, что они играют дисциплинированно.

Иногда труднее играть против команды, которая играет дисциплинированнее во всех звеньях поля, чем против команды, у которой много футболистов, хорошо играющих индивидуально.

Это совсем другая команда, не такая, как Англия. Там много индивидуальных футболистов, которые сами могут решить игру. Это тоже очень тяжелый соперник.

"Сан-Сиро" не пугает. Приятно поиграть на таком стадионе. Я на "Сан-Сиро" еще не играл и многие наши футболисты тоже там не играли.

Дай бог мы выиграем, и это будет непревзойденно - выиграть на таком стадионе, где 70 тысяч болельщиков, большинство из которых итальянцы. Это будет вау", – сказал Миколенко.

Напомним, что матч Италия – Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Италия Виталий Миколенко
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