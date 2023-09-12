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Луческу: Англия, Италия и Украина находятся на одном уровне
Тренер Динамо довольно уверенно отозвался об игре сборной Украины против Англии
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "
- После ничьей с Северной Македонией Италии придется побеждать любой ценой. Я не ожидал этой ничьей, несмотря на то, что сейчас европейские сборные подравнялись.
Итальянцам будет нелегко, учитывая, как Украина играла против Англии. У Реброва много игроков, которые играют в европейских лигах, где они получили международный опыт и могут играть в нормальных условиях, то есть с болельщиками на трибунах и без страхов, связанных с войной. Есть футболисты, у которых есть родственники или друзья на фронте. Поэтому они делают что-то большее на поле, играя за гордость народа.
Сборная Украины – очень организованная команда, где все работают на результат. Они помогают партнерам, забирают что-то у себя, чтобы отдать другим. Нет эгоизма, они компактно защищаются, а когда идут в контратаку, становятся очень опасными.
- То есть Украина – фаворит?
– Нет, я этого не говорил. Англия, Италия и Украина находятся на одном уровне. Жаль, что на Евро выйдут только две команды из группы. Сегодня вечером я ожидаю очень сбалансированный матч.
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