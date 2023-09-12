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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Луческу: Англия, Италия и Украина находятся на одном уровне

Национальная сборная Украины
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Тренер Динамо довольно уверенно отозвался об игре сборной Украины против Англии

Луческу: Англия, Италия и Украина находятся на одном уровне

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии Tuttosport поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 Италия – Украина, который начнется сегодня в 21.45.

- После ничьей с Северной Македонией Италии придется побеждать любой ценой. Я не ожидал этой ничьей, несмотря на то, что сейчас европейские сборные подравнялись.

Итальянцам будет нелегко, учитывая, как Украина играла против Англии. У Реброва много игроков, которые играют в европейских лигах, где они получили международный опыт и могут играть в нормальных условиях, то есть с болельщиками на трибунах и без страхов, связанных с войной. Есть футболисты, у которых есть родственники или друзья на фронте. Поэтому они делают что-то большее на поле, играя за гордость народа.

Сборная Украины – очень организованная команда, где все работают на результат. Они помогают партнерам, забирают что-то у себя, чтобы отдать другим. Нет эгоизма, они компактно защищаются, а когда идут в контратаку, становятся очень опасными.

- То есть Украина – фаворит?

– Нет, я этого не говорил. Англия, Италия и Украина находятся на одном уровне. Жаль, что на Евро выйдут только две команды из группы. Сегодня вечером я ожидаю очень сбалансированный матч.

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В статье: Мирча Луческу Украина Италия Динамо (Киев)
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