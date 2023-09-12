Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Есть игроки, которых я сформировал в Динамо", - Луческу рассказал, кого сегодня следует бояться итальянцам
Румынский тренер для итальянских СМИ охарактеризовал игроков сборной Украины
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии Tuttosport рассказал, кого из
"Мудрика – за скорость и класс, Яремчука и Довбика – за антропометрию и направленность на ворота.
Зинченко всегда играл за пределами Украины: ПСВ, "Манчестер Сити" и "Арсенал". Он стал топовым игроком международного уровня.
Кроме того, есть игроки, которых я сформировал в "Динамо". Цыганков прекрасен в центре поля, летом мы продали его в "Жирону". Миколенко, которого мы продали "Эвертону" в прошлом году.
Степаненко и Судаков, которые играют вместе в "Шахтере" и прекрасно понимают друг друга. Степаненко начинал карьеру со мной в 20 лет, он является примером для всех одноклубников. Неутомимый труженик, немного похожий на меня", - сказал Луческу.
Напомним, что матч Италия – Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Путин назвал условие для диалога с Украиной
- Италия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом
- Украина - вторая, Англия - первая. Турнирное положение в группе С
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО