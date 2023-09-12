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"Есть игроки, которых я сформировал в Динамо", - Луческу рассказал, кого сегодня следует бояться итальянцам

Национальная сборная Украины
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Румынский тренер для итальянских СМИ охарактеризовал игроков сборной Украины

"Есть игроки, которых я сформировал в Динамо", - Луческу рассказал, кого сегодня следует бояться итальянцам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в комментарии Tuttosport рассказал, кого из украинских игроков следует бояться итальянцам в матче отбора Евро-2024.

"Мудрика – за скорость и класс, Яремчука и Довбика – за антропометрию и направленность на ворота.

Зинченко всегда играл за пределами Украины: ПСВ, "Манчестер Сити" и "Арсенал". Он стал топовым игроком международного уровня.

Кроме того, есть игроки, которых я сформировал в "Динамо". Цыганков прекрасен в центре поля, летом мы продали его в "Жирону". Миколенко, которого мы продали "Эвертону" в прошлом году.

Степаненко и Судаков, которые играют вместе в "Шахтере" и прекрасно понимают друг друга. Степаненко начинал карьеру со мной в 20 лет, он является примером для всех одноклубников. Неутомимый труженик, немного похожий на меня", - сказал Луческу.

Напомним, что матч Италия – Украина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Мирча Луческу Украина Италия Динамо (Киев)
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