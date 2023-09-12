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Шевченко: Ребров изменил команду и предоставил ей правильный менталитет

Национальная сборная Украины
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Бывший тренер сборной Украины отдал должное нынешнему

Шевченко: Ребров изменил команду и предоставил ей правильный менталитет

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался об игре команды под руководством нынешнего коуча команды Сергея Реброва.

"Команда переживает отличный момент. Я очень рад, это здорово. Пришел такой тренер, как Ребров, он изменил команду и предоставил ей правильный менталитет. Против Англии мы провели отличный матч.

Давление – это преимущество, и мы должны прожить эти моменты по полной, несмотря на то, что мы говорим о важности вызова для Украины. Мы должны испытывать эмоции в этих особых вызовах. Это была моя жизнь: чем важнее был матч, тем более готовым я был.

Для нас это все, мы знаем, сколько страдает наш народ и сколько делают наши воины, чтобы защитить нашу страну. Футболисты играют за них. Это важнее, чем квалификация на чемпионат Европы", – сказал Шевченко в комментарии Sky Sport.

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина
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Источник:
calciomercato

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