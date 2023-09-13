Ярмоленко - "Лев матчу" Италия - Украина

Во вторник, 12 сентября в Милане состоялся матч отбора Евро-2024 Италия – Украина, который завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Андрею Ярмоленко, который отметился голом и в итоге, набрал 27% голосов.

Вслед за ним финишировали Георгий Бущан (19%) и Ефим Конопля (12%).

Напомним, что сборная Украины после 5 проведенных поединков занимает третье место в группе, имея в активе 7 баллов.