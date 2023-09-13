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Ярмоленко - "Лев матчу" Италия - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Бущан на втором месте в опросе

Ярмоленко - "Лев матчу" Италия - Украина

скриншот

Новина українською

Во вторник, 12 сентября в Милане состоялся матч отбора Евро-2024 Италия – Украина, который завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Андрею Ярмоленко, который отметился голом и в итоге, набрал 27% голосов.

Вслед за ним финишировали Георгий Бущан (19%) и Ефим Конопля (12%).

Напомним, что сборная Украины после 5 проведенных поединков занимает третье место в группе, имея в активе 7 баллов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Италия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Зритель (Харьков)
13.09.2023 в 00:52
Коли вся команда виглядає, як Сан-Маріно, лева отримує автор голу. Логічно.
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0
0
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Бapceлиниyc
13.09.2023 в 00:47
Та какой там нах Ярмола... Конопля лев матча, однозначно.
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+1
0
download1 (huyersk)
13.09.2023 в 00:39
Юхим - лев. Бущан взагалі зіграв не найкраще. Тепер можно зробити висновок, що , кращим вибором був би Лунін.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.09.2023 в 00:20
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+2
0
avatar
Бapceлиниyc
13.09.2023 в 00:50
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0
0
vany1974 (заря)
13.09.2023 в 00:11
Какой Ярмола лев матча. Конопля лучший а вообще сборная полное дно не в обиду.
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+2
0

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