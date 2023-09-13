Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко - "Лев матчу" Италия - Украина
Бущан на втором месте в опросе
скриншот
Во вторник, 12 сентября в Милане состоялся матч отбора Евро-2024 Италия – Украина, который
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Андрею Ярмоленко, который отметился голом и в итоге, набрал 27% голосов.
Вслед за ним финишировали Георгий Бущан (19%) и Ефим Конопля (12%).
Напомним, что сборная Украины после 5 проведенных поединков занимает третье место в группе, имея в активе 7 баллов.
Популярное сейчас
- Италия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Ярмоленко и Довбик в основе. Италия - Украина. Стартовые составы команд
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Украина - вторая, Англия - первая. Турнирное положение в группе С
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
Новости по теме
- 22:57 Прогнозы на футбол Вечный кошмар закончится? Италия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 12.09.2023
- 20:34 Украинские Ребров: Италия – это топ-команда, поэтому мы ее ни разу не побеждали. Но мы должны верить в себя
- 10:15 Прогнозы на футбол Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 09.09.2023