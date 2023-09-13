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Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины в матче с Италией по версии WhoScored и Sofascore

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Оценки за матч

Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины в матче с Италией по версии WhoScored и Sofascore

Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол

Новина українською

Во вторник, 12 сентября, в Милане состоялся матч отбора Евро-2024 Италия – Украина, который завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Авторитетные статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили оценки участникам поединка – по версии ресурсов, лучшим игроком сборной Украины был признан автор гола Андрей Ярмоленко.

От WhoScored Андрей получил оценку 7.1, а от Sofascore – 7.4.

Отметим, что за 58 минут на поле 33-летний футболист забил гол, сделал 28 касаний мяча, отдал 18 точных передач из 21 (86%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент, нанес 1 удар в створ ворот, заработал 1 фол, заблокировал 1 удар и провел 1 отбор мяча.

Ну а лучшим игроком матча с оценкой 8.4 от обоих источников был признан Давиде Фраттези, который забил оба гола за итальянскую команду.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Италия Давиде Фраттеси
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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
13.09.2023 в 00:46
Судячі з оцінок Юхим Конопля найгріший гравець матчу.
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0
0
Romerik (YNWA)
13.09.2023 в 00:33
В Судакова 5.8 і 6.3. За одну помилку зрізується вся оцінка і абсолютно плюється на всі інші дії. Це все, що треба знати про ці псевдостатистичні портали. Це бл... тупо іграшка для школоти, щоб посратися хто більше голів забив в того і вища оцінка. Ніякої обєктивності
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.09.2023 в 00:19
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+2
0
avatar
Бapceлиниyc
13.09.2023 в 00:49
Ответить
0
0

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