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Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины в матче с Италией по версии WhoScored и Sofascore
Оценки за матч
Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол
Во вторник, 12 сентября, в Милане состоялся матч отбора Евро-2024 Италия – Украина, который
Авторитетные статистические порталы WhoScored и Sofascore выставили оценки участникам поединка – по версии ресурсов, лучшим игроком сборной Украины был признан автор гола Андрей Ярмоленко.
От WhoScored Андрей получил оценку 7.1, а от Sofascore – 7.4.
Отметим, что за 58 минут на поле 33-летний футболист забил гол, сделал 28 касаний мяча, отдал 18 точных передач из 21 (86%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент, нанес 1 удар в створ ворот, заработал 1 фол, заблокировал 1 удар и провел 1 отбор мяча.
Ну а лучшим игроком матча с оценкой 8.4 от обоих источников был признан Давиде Фраттези, который забил оба гола за итальянскую команду.
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