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Ребров: Шансы есть, даже когда их нет

Национальная сборная Украины
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Надежда все еще есть

Ребров: Шансы есть, даже когда их нет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итог выездного матча отбора Евро-2024 против сборной Италии (1:2).

"Мы сделаем обязательно анализ. Думаю, итальянцы не удивили. Они пытались играть очень интенсивно, с первой минуты, быстрый мяч им помог. Соперник создавал моменты, но спасибо ребятам, что они вернулись в игру. Во втором тайме мы имели несколько моментов, чтобы сравнять счет.

"Очень тяжело играть через два дня на третий, матч с Англией был очень тяжелым. Порой мы не успевали за ритмом Италии".

"Также сегодня, и в первой игре с Англией, была очень хорошая атмосфера. Было сегодня меньше украинцев, но я видел, как итальянцы поддерживали нас в начале матча, мы очень благодарны. Такая атмосфера помогает и хозяевам поля. Я считаю, что Сан-Сиро очень помог команде Спаллетти. Спасибо Италии за прием".

"Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в сложную группу, эти две игры с Италией и Англией были ключевыми. Если посмотреть в таблицу, то у нас есть шансы. К следующим двум играм мы будем готовиться очень серьезно. Уверен, что шансы есть".

"Чего не хватило сегодня, чтобы изменить ход матча? Одного гола. Мы пытались прессинговать, но я видел, что ребятам очень сложно, они отдали очень много сил против Англии. Я напомню, против кого мы играем. Я не понимаю почему все говорят, что у сборной Италии кризис".

"Что сказал в перерыве? Думаю, игроки просто отдохнули после тяжелого первого тайма. В начале второй половины встречи мы создали несколько моментов, пытались играть с мячом. Трудно сказать, почему так. Мы указали на ошибки, сделали замечания, но здесь играет роль психология самих игроков", - сказал Сергей Станиславович.

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В статье: Сергей Ребров Украина Италия
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
13.09.2023 в 00:42
"Очень тяжело играть через два дня на третий" - вот это и главная проблема, потому что наша сборная единственная, кому тяжело так играть
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