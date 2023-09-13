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Судаков: Я обул бутсы с пластиковыми шипами, надо было с металлическими

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Полузащитник сине-желтых признал свою ошибку

Судаков: Я обул бутсы с пластиковыми шипами, надо было с металлическими

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями после игры с Италией (1:2), а также рассказал о первом пропущенном голе украинцев.

- Были ли готовы к такому прессингу?

- Понимали, что будет такой прессинг, потому что Италии в этом матче нужна была только победа. Конечно, на "Сан-Сиро" с такой поддержкой болельщиков они должны были бежать вперед.

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- Что произошло, когда ты поскользнулся (момент с первым пропущенным голом украинцев – прим.)?

- Очень досадная ошибка. Понимаю, что на таком уровне нельзя так ошибаться. Это будет для меня большим уроком, потому что перед каждой игрой надо подбирать обувь. Я обул бутсы с пластиковыми шипами, надо было с металлическими обувать. Потом переобулся, стало намного легче. Это моя ошибка, я это понимаю.

Хочу извиниться перед командой, болельщиками, потому что на таком уровне нельзя так ошибаться.

- Хорошей ли идеей было применять вертикальные передачи?

- У нас есть мощные страйкеры Артем Довбик и Роман Яремчук, мы понимали, что нет смысла разыгрывать в своей штрафной площадке во время высокого прессинга итальянцев. Мы делали вертикальные передачи, а форварды уже цеплялись за мяч. Конечно, хочется играть больше с мячом через короткую и среднюю передачу, но должны понимать, что когда команда высоко накрывает, то есть ли смысл? Наглядный пример – моя ошибка, когда мы разыгрывали возле своей штрафной.

- Какое влияние на твою дальнейшую карьеру будут иметь матчи с Англией и Италией?

- С каждым матчем я получаю невероятный опыт игры за национальную сборную. Когда ты выходишь на "Сан-Сиро" с такой поддержкой – это все откладывается на будущее. Не могу сказать, что я рад, но эта ошибка должна была когда-то произойти. Пусть она лучше произошла сейчас, и это будет для меня поучительным уроком, - сказал Судаков в эфире "Суспільного".

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В статье: Украина Италия Георгий Судаков
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (4)
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efim423 (odessa)
13.09.2023 в 09:55
срочно в президенты его , этот хоть ошибки признаёт ))
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.09.2023 в 09:39
Із-за буц програли гру...Професіонали, ля...
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0
0
MaximSK (Киев)
13.09.2023 в 09:27
Не понимаю Реброву, зачем его ставит в основу сборной, не готов он к основе (ничего он не показал в этих четырех матчах), а из за этого ляпа в начале матча мы по сути проиграли матч, и теперь в лучшем случае будем играть в плей-офф Лиги нации.
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0
-2
Kaiso Vegas
13.09.2023 в 09:53
Поки Шапаренко не вийде на свій колишній рівень, доброї заміни окрім Судакова йому немає. А помилки у всіх трапляються, особливо під таким пресингом.Італія просто задушила нашу збірну, і объєктивно награла на перемогу. Треба реабілітовуватись у матчі-відповіді (якщо він щось ще буде вирішувати).
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