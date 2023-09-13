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Ярмоленко: Матч с Италией мог сложиться по-разному, но результат на табло

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Капитан сборной Украины дал свой послематчевый комментарий

Ярмоленко: Матч с Италией мог сложиться по-разному, но результат на табло

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о награде "Лев матча", а также прокомментировал результат матча с Италией (1:2).

"Во-первых, спасибо за этот приз. Во-вторых, конечно, была тяжелая игра. Я думаю, что на фоне того что мы играли через два дня на третий тяжело противостоять такому сопернику, как Италия после такой сборной как Англия. Поэтому, наверное, где-то сказалась усталость.

Я считаю, что результат по игре. В футболе бывают победы и поражения. Самое главное - двигаться дальше, делать из этого выводы. У нас ничего не закончилось. Все только начинается самое интересное. Сделаем выводы и разберем эту игру уже на следующем сборе. Будем работать и двигаться дальше.

Никто не сдается. Конечно, сегодняшний матч мог сложиться по-разному. Но результат на табло, поэтому нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать тех ошибок, которые мы допустили", - сказал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Италия
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Источник:
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Комментарии (5)
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Бapceлиниyc
13.09.2023 в 11:50
Шобы был хороший результат на табло пора уже начинать давать в е@...
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alex.belogubko (одесса)
13.09.2023 в 11:03
нет команды не кому играть бегаете толпой на одного игрока идут 2-3 наших игрока
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ukrop68 (Львів)
13.09.2023 в 11:48
свинособачу тут не розуміють!
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
13.09.2023 в 10:34
Менi одному так здається,що Ярмоленко давно тут займає чуже мIшсце?
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MaximSK (Киев)
13.09.2023 в 12:02
Он организовал гол, дал надежду на позитивный результат, другие были хуже, Цыганков, Мудрик.
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