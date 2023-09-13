Ярмоленко: Матч с Италией мог сложиться по-разному, но результат на табло

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о награде "Лев матча", а также прокомментировал результат матча с Италией (1:2).

"Во-первых, спасибо за этот приз. Во-вторых, конечно, была тяжелая игра. Я думаю, что на фоне того что мы играли через два дня на третий тяжело противостоять такому сопернику, как Италия после такой сборной как Англия. Поэтому, наверное, где-то сказалась усталость.

Я считаю, что результат по игре. В футболе бывают победы и поражения. Самое главное - двигаться дальше, делать из этого выводы. У нас ничего не закончилось. Все только начинается самое интересное. Сделаем выводы и разберем эту игру уже на следующем сборе. Будем работать и двигаться дальше.

Никто не сдается. Конечно, сегодняшний матч мог сложиться по-разному. Но результат на табло, поэтому нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать тех ошибок, которые мы допустили", - сказал Ярмоленко.