Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Матч с Италией мог сложиться по-разному, но результат на табло
Капитан сборной Украины дал свой послематчевый комментарий
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о награде "Лев матча", а также прокомментировал результат матча с Италией (1:2).
"Во-первых, спасибо за этот приз. Во-вторых, конечно, была тяжелая игра. Я думаю, что на фоне того что мы играли через два дня на третий тяжело противостоять такому сопернику, как Италия после такой сборной как Англия. Поэтому, наверное, где-то сказалась усталость.
Я считаю, что результат по игре. В футболе бывают победы и поражения. Самое главное - двигаться дальше, делать из этого выводы. У нас ничего не закончилось. Все только начинается самое интересное. Сделаем выводы и разберем эту игру уже на следующем сборе. Будем работать и двигаться дальше.
Никто не сдается. Конечно, сегодняшний матч мог сложиться по-разному. Но результат на табло, поэтому нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать тех ошибок, которые мы допустили", - сказал Ярмоленко.
Популярное сейчас
- Евро-2024. Группа I. Скандал в матче Румыния - Косово, Израиль таки прибил Беларусь
- Италия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча
- Ребров: Шансы есть, даже когда их нет
- Италия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО