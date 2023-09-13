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Шансы еще есть. Фоторепортаж с матча Италия - Украина 2:1
Шансы еще есть. Фоторепортаж с матча Италия – Украина 2:1
UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Украина проиграла сборной Италии. На старте игры команда Сергея Реброва пропустила дважды от Фраттези, а гол Ярмоленко перед перерывом остался единственным у сине-желтых. Тем не менее, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров считает, что шансы на выход в групповой раунд Евро-2024 остаются.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.09.2023 в 11:05
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