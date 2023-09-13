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"Я сидел в шоке. Даже матом ругался". Сабо разобрал поединок Италия – Украина
Украинцы уступили итальянцам со счетом 1:2
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение украинской команды в матче с Италией (1:2).
- Первые 30 минут играли только итальянцы, нашу команду вообще не было видно на поле. Наши футболисты просто перегорели. Италия была умнее, сильнее и намного искуснее. Они нас полностью переиграли. Постоянно перемещались, играли в одно касание, а наши ребята просто не успевали.
После 30 минут итальянцы остановились и дали поиграть Украине. За эти 15 минут наша команда создала гол и еще были моменты, чтобы забить. Но соперник сам виноват, что остановился.
Во втором тайме Италия снова играла великолепно, пока хватало сил. "Скуадра Адзурра" сильнее и заслуженно победила.
- Что скажете о пропущенных мячах?
- Ну сколько можно ошибаться? Итальянцы имели много моментов, но не все их реализовали, однако наши футболисты им помогли, допустив необязательные ошибки. Чего только падение Судакова стоит! А во втором тайме из-за обрезки Бущана мы должны были третий мяч пропускать. Мне не нравится, что ребята допускают очень много ошибок.
- Как думаете, почему Украина играла нервно по сравнению с матчем против Англии?
- Играть на третьи сутки тяжело физически. Именно поэтому Ребров и Спаллетти во втором тайме поменяли практически полкоманды. Я не знаю, чем думает УЕФА! Сделайте матчи хотя бы на четвертый день, на третий - это уже слишком! Организм не успевает восстанавливаться. Но если Италия имеет 20-25 равноценных футболистов, то у нас такого выбора нет.
- Почему наши лидеры, тот же Зинченко, были незаметными в этом матче?
- Зинченко нужен нашей команде, потому что через него можно начинать атаки, но вчера он был никакой, как и Цыганков! Хотя первые 30 минут все были никакие. Я сидел в шоке и думал: что случилось с нашими футболистами? Даже матом ругался!
Зинченко в "Арсенале" совсем другой, а в сборной играет слабо. В лондонском клубе через него идет игра, он техничный, хорошо видит поле. А в сборной Александр какой-то не такой. В отборе не участвует, потому что не умеет, и мяч у него не держится. В сборной у Зинченко более слабые партнеры, чем в "Арсенале": не техничные, без мастерства, мяч нормально не могут принять.
- Как думаете, Ребров не ошибся с тактикой и стартовым составом на игру?
- Нет, все было правильно. Против Италии нельзя играть в открытый футбол, но повторюсь - наши просто перегорели. При потере мяча нужно отходить на свою половину и прессинговать, но мы не отбирали. Украинцы свободно давали итальянцам принимать мяч, - сказал Сабо.
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