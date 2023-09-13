Забарный: Понимаем, что у нас еще есть шансы на выход из группы

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о поражении от Италии (1:2), а также оценил шансы на прямую квалификацию в финальную часть Евро-2024.

"Как Англия, так и Италия - это топовые сборные. Их игроки - одни из лучших в мире, трудно противостоять таким футболистам. Италия атаковала больше на скорость, считаю, у них был сильный прессинг. Нам мало что удавалось, очень трудно было выходить из защиты. Где-то не хватало качества в передачах и открываниях. Но все равно, думаю, что мы выступили на высоком уровне. Ребята - молодцы, отдали все, что могли. Проанализируем эту игру и будем настраиваться на другие.

Все понимают, что нужно делать свое дело до конца. Я же говорю, что все выложились на максимум. Где-то не хватало в первом тайме, нужно было добавлять, все это чувствовали и делали все, что могли, чтобы сравнять счет или даже больше.

Волнение перед матчами? Мандраж немного был, но это не связано с кем ты играешь. Ты чувствуешь ту ответственность, которую ты несешь на себе, тебя смотрят миллионы, понимаешь, что представляешь Украину, которая сейчас воюет. Должен дать максимальную отдачу, чтобы выглядел очень хорошо. Да, это немного давило, но я не скажу, что это какое-то давление, которого не должно быть.

Если играешь без эмоций, без переживаний, то ты - робот. Я не могу сказать за других футболистов, но звучит свисток, начинается матч и успокаиваешься, действуешь сердцем, как чувствуешь. Я думаю, что для молодых игроков это очень большой челлендж, важные матчи для каждого футболиста, чтобы набираться опыта и прибавлять. У нас молодая сборная, нужно расти уже. Думаю, что нужно уметь играть против таких команд, как Италия и Англия.

Шансы на выход из отборочной группы? Конечно, понимаем, что шанс еще есть. Мы должны отдавать все, что можем, потому что это футбол, это командная работа, если мы отдадим все, что можем, то обязательно выйдем. Нужно организованно действовать, как команда.

Я очень благодарен людям, кто приходит на футбол, кто поддерживает Украину, кто смотрит. Я надеюсь, что каждый человек, который смотрит наши матчи, он отвлекается от тех событий, которые сейчас есть в нашей стране - победа скоро", - резюмировал Забарный.