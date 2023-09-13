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Сабо: Мудрика спасет только одно – аренда или продажа в другой чемпионат

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинцу пока что не удается показать топ-уровень

Сабо: Мудрика спасет только одно – аренда или продажа в другой чемпионат

Оксана Васильєва / UA-Футбол

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно игры молодого вингера Михаила Мудрика в матче против Италии (1:2).

- Во втором тайме вместо Ярмоленко вышел Мудрик. Что скажете об игре вингера "Челси"?

- Не хочу никого критиковать, но я не знаю, что будет с Мудриком. Он запомнился лишь одной передачей на Коноплю, когда тот пробивал головой. Мне кажется, если бы он забил, то судья свистнул бы нарушение правил. Испанские арбитры судят в одну сторону. Был момент, когда итальянцы снесли нашего игрока, а арбитр не свистнул.

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- От Мудрика много ждут, но пока что ему не удается показать топ-уровень. Почему?

- Его не научили правильно играть. Кроме скорости, у него ничего нет. Мудрик не может играть без пространства. Ему надо брать пример с Гарри Кейна. Англичанин тоже не мог проявить себя против Украины, но он отошел назад и сделал замечательную передачу на Уокера.

Мудрик этого не умеет делать, с ним надо много работать. Он бежит, а обводить не умеет, техники нет. Сначала нужно раскачать защитника, а уже потом включать скорость. А Мудрик бежит только по линии и теряет мяч.

Мне кажется, что он не заиграет в Англии. Его спасет только одно - аренда или продажа в другой чемпионат. В АПЛ не дают пространства, которое ему нужно.

- Кто, по вашему мнению, должен выходить в старте: Ярмоленко или Мудрик?

- Мудрик точно не должен, он запасной футболист. Я от него ничего не жду! Ярмоленко на весь матч не хватает, его нужно менять сразу после первого тайма или выпускать на замену. Возможно, Реброву стоит присмотреться к Зубкову, он неплохо играет за "Шахтер", - сказал Сабо.

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В статье: Украина Италия Йожеф Сабо Михаил Мудрик
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Источник:
Sport-express.ua

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
13.09.2023 в 15:47
Кочергін ще є
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oleg.m.3972 (Харьков)
13.09.2023 в 15:25
Старушичий бред. Мудрик, как раз, отлично умеет давать длинный пас. Уже неоднократно после его длинных пасов забивались голы и в Шахтёре и в сборной.
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