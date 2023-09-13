Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Мудрика спасет только одно – аренда или продажа в другой чемпионат
Украинцу пока что не удается показать топ-уровень
Оксана Васильєва / UA-Футбол
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно игры молодого вингера Михаила Мудрика в матче против Италии (1:2).
- Во втором тайме вместо Ярмоленко вышел Мудрик. Что скажете об игре вингера "Челси"?
- Не хочу никого критиковать, но я не знаю, что будет с Мудриком. Он запомнился лишь одной передачей на Коноплю, когда тот пробивал головой. Мне кажется, если бы он забил, то судья свистнул бы нарушение правил. Испанские арбитры судят в одну сторону. Был момент, когда итальянцы снесли нашего игрока, а арбитр не свистнул.
- От Мудрика много ждут, но пока что ему не удается показать топ-уровень. Почему?
- Его не научили правильно играть. Кроме скорости, у него ничего нет. Мудрик не может играть без пространства. Ему надо брать пример с Гарри Кейна. Англичанин тоже не мог проявить себя против Украины, но он отошел назад и сделал замечательную передачу на Уокера.
Мудрик этого не умеет делать, с ним надо много работать. Он бежит, а обводить не умеет, техники нет. Сначала нужно раскачать защитника, а уже потом включать скорость. А Мудрик бежит только по линии и теряет мяч.
Мне кажется, что он не заиграет в Англии. Его спасет только одно - аренда или продажа в другой чемпионат. В АПЛ не дают пространства, которое ему нужно.
- Кто, по вашему мнению, должен выходить в старте: Ярмоленко или Мудрик?
- Мудрик точно не должен, он запасной футболист. Я от него ничего не жду! Ярмоленко на весь матч не хватает, его нужно менять сразу после первого тайма или выпускать на замену. Возможно, Реброву стоит присмотреться к Зубкову, он неплохо играет за "Шахтер", - сказал Сабо.
Популярное сейчас
- Свет и новый путь Италии, ошеломленность и борьба Украины. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Италия - Украина
- Динамо заявило на сезон Супрягу
- Украина проиграла Италии, немцы сильнее французов, Судакова смотрит Ювентус. Главные новости за 12 сентября
- Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО