Три – ноль в пользу Фортуны. Акценты зрителя на игре Украины с Италией

Рассказываю. На 12-й минуте матча практически на ровном месте поскользнулся и упал Судаков, благодаря чему хозяева поля в Милане открыли счет. На исходе получаса игры мяч, угодивший во Фраттези и уже ушедший от него, волшебным рикошетом от Кривцова возвращается, и счет удваивается. Не считая везения с офсайдом.

Под занавес тайма Ярмоленко сокращает отрыв в счете фактически с паса Димарко, выкатившего ему мяч под удобный удар с близкого расстояния. И скажите мне после этого, что Фортуна не приложила руку ко всем голам поединка. К тому же, в середине второго тайма она еще и локализовала удар Локателли областью каркаса ворот.

То есть, матч прошел при неслыханной активности Госпожи Удачи, причем помогала она командам поровну. И если ограничиться реализованными голевыми эпизодами, то получится, что сценарий писался фартом. Не будь его вмешательства в игру, она вполне могла бы завершиться вожделенной для нас нулевой ничьей.

Хотя нет, тогда бы забил Локателли…

Однако, возвращаясь от невероятного к очевидному, следует признать: если бы каждый третий голевой момент закономерно завершался взятием ворот, то мы имели бы те же 3:0, но уже в пользу Италии, аккуратно на них «наигравшей».

Нам, кроме гола, можно зачесть разве что шанс, выпавший Довбику пятью минутами ранее. Да и то, учитывая прямолинейность удара форварда, на котором «висел» защитник, далеко не каждый согласится признать его полноценным моментом.

После перерыва и таких возможностей уже не было. Явный промах Конопли в борьбе с соперником в концовке сойдет за полумомент. А второй шанс Довбика попрошу не предлагать - его можно отнести к бесперспективным, ввиду еще более очевидного промаха с острого угла. Удар с такой позиции эксперты иной раз даже не рассматривают.

А атака – что атака? Первостепенен завершающий ход, и если он грубо смазан, то все последующие цоканья языком – для гурманов, не более.

Веду к тому, чтобы развеять миф о якобы реальной возможности для Украины уйти от поражения после перерыва. Что я увидел в это время? Пять реальных голевых моментов у итальянцев за 14 минут в первые полтайма. К слову, это больше чем в первые полчаса, когда был сделан результат. А дальше был лишь обмен полумоментами в эндшпиле.

То есть, фактически мы проиграли уже на 30-й минуте – пропустив второй гол. Настоящих шансов отыграть два мяча у нас не было. Поэтому совесть моей жены, болельщицы без фанатизма, отправившейся после этого спать, кристально чиста. Пусть даже она и прибегала потом взглянуть на повтор гола престижа.

Сама игра была в два раза зрелищнее (по количеству острых моментов у ворот), чем поединок с Англией во Вроцлаве. Но мы в ней вновь прогнозировано пребывали на вторых ролях. И, вы уж меня простите, но безнадежно глуп тот, кто предполагал, что может быть иначе. Или, как минимум, очень далек от нынешних реалий.

Самой заметной личностью на поле был Распадори, четырежды угрожавший нашим воротам. После него назову общепризнанного героя матча Фраттези, а затем – Дзакканьи.

У нас, естественно, в первую очередь, запомнился вновь Бущан. Правда, на сей раз он по-настоящему спасал ворота от гола лишь трижды. Причем, один из этих моментов сам же для соперника и организовал.

Из полевых, несмотря ни на что, включая худшую оценку от статистиков, пожалуй, выделю Судакова. Весь, пусть и редкий, эффективный креатив исходил от него – конкретно: он начинал обе атаки Украины, о которых нам не стыдно вспомнить.

А «поскользнулся, упал, очнулся – гол» из разряда несчастных случаев на производстве. Про подбор шипов под покрытие мне неинтересно – извините, я зритель: подробности кухни меня не волнуют.

Обязательно нужно отметить Довбика: в отличие от прошлого матча, у нас был центрфорвард.

Ярмоленко? Как следует ярко, он запомнился мне только в эпизоде с забитым мячом. Правда, тут он блеснул дважды – и в подыгрыше, и оказавшись в нужный момент в нужном месте, поставив точку. Ну лев, так лев…

Конопля? Много пользы, но здесь мы говорим не о ней. А потенциально яркие фрагменты игры, которые ему можно было бы зачесть, неудачным продолжением свели на нет партнеры.

Чуда не произошло, и нам пришлось ограничиться программой-минимум – одним очком из шести возможных в спарке с сильными мира сего. Как ни удивительно, но шансы на выход из группы все еще есть. Для этого, скорее всего, нужно будет выиграть все три оставшихся поединка. При условии, что Италия не выиграет все до встречи с нами.

Но давайте будем честными наедине с собой: возможно ли нам одолеть такого соперника? Теоретически – да, но верится с трудом. А так – прогресс сборной с Ребровым очевиден. И уже сам факт прогресса национальной сборной, на фоне неуклонно регрессирующего футбола в стране, не радовать не может.

При новом тренере Украина забивала всем соперникам по группе. Она еще ни разу не выглядела откровенно безнадежной. И ее матчи хочется смотреть дальше. Не отбывать повинность только из-за того, что это команда твоей страны, а следить за ее игрой. Это и есть главное в футболе.

Фото - Оксана Васильева, UA-Футбол