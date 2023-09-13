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Зинченко: Если быть честным, то Италия нас полностью переиграла

Национальная сборная Украины
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Но шансы выйти на Евро еще есть

Зинченко: Если быть честным, то Италия нас полностью переиграла

uaf.ua

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко высказался о матче отбора Евро-2024, в котором наша команда уступила Италии (1:2).

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"Если быть честным, то Италия нас полностью переиграла – и по результату, и по игре. И они могли забить намного больше. В конце у нас были моменты, но в основном по той причине, что соперник уже играл на результат. У них сборная топ-уровня. Видно, как они владеют мячом, как комбинируют и пасуют. Мы очень много сил потратили, много бегали и устали.

К сожалению, свою игру и в первом, и во втором тайме не нашли. Посмотрим, что будет во втором матче с ними, но перед этим еще два матча нужно выиграть. Скажу, что шансы выйти на Евро еще есть", – отметил Зинченко.

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В статье: Украина Италия Александр Зинченко
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