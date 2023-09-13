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Судаков: Мы играли достаточно неплохо, Сергей Станиславович нас похвалил

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Есть и такое мнение

Судаков: Мы играли достаточно неплохо, Сергей Станиславович нас похвалил

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями после игры с Италией (1:2), а также рассказал о первом пропущенном голе команды Реброва.

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"Сейчас нет смысла искать какие-то оправдания – надо работать. У итальянцев тоже была игра три дня назад. Поэтому нет смысла что-то говорить о восстановлении.

Моя досадная ошибка – я не подобрал шипы... Первый гол итальянцев сильно повлиял на дальнейшую игру. Но мы играли достаточно неплохо, Сергей Станиславович нас похвалил. Мы делали все от себя зависящее. Конечно, было очень тяжело. При такой поддержке на "Сан-Сиро" против такой команды очень непросто играть.

Как видите, на таком уровне подобных ошибок не прощают. Одной ошибки достаточно, чтобы соперник забил гол. Хочу извиниться перед партнерами по команде, болельщиками, потому что на таком уровне я не должен допускать таких ошибок. Мелочей в футболе не бывает.

Мы понимаем, что нам надо прибавлять во многом, работать. Будем верить, что у нас есть все шансы выйти из группы. У нас впереди еще три матча, поэтому готовимся к ним.

Владение мячом в матчах с такими соперниками? Все возможно, прежде всего это зависит от головы, менталитета. Очень сложно играть против Англии или Италии, ведь на первое место выходит имя сборной, они сразу начинают владеть инициативой.

Очень большое давление, когда играешь на "Сан-Сиро" в присутствии 60 тысяч болельщиков. Очень высокий прессинг со стороны хозяев", - сказал Судаков.

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В статье: Украина Италия Георгий Судаков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Бapceлиниyc
13.09.2023 в 19:58
Блъ, детский сад, какой-то право. Правильно говорит Буряк, сбу надо уже давно повзрослеть.
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+1
0
JudgeDredd (Киев)
13.09.2023 в 19:26
Особливо ти, Георгію, зі своїми шипами на бутсах. Ліпше би мовчав.
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+1
0
Скачков Леонід (Рівне)
13.09.2023 в 19:25
Дитячий садок!Краще б ви грали погано,але виграли!
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+2
0
Prideman (Lviv)
13.09.2023 в 19:12
Ага...ще б не падати біля свого штрафного і не робити собі привозів, було би взагалі чудово
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+2
0

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