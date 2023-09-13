Судаков: Мы играли достаточно неплохо, Сергей Станиславович нас похвалил

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями после игры с Италией (1:2), а также рассказал о первом пропущенном голе команды Реброва.

"Сейчас нет смысла искать какие-то оправдания – надо работать. У итальянцев тоже была игра три дня назад. Поэтому нет смысла что-то говорить о восстановлении.

Моя досадная ошибка – я не подобрал шипы... Первый гол итальянцев сильно повлиял на дальнейшую игру. Но мы играли достаточно неплохо, Сергей Станиславович нас похвалил. Мы делали все от себя зависящее. Конечно, было очень тяжело. При такой поддержке на "Сан-Сиро" против такой команды очень непросто играть.

Как видите, на таком уровне подобных ошибок не прощают. Одной ошибки достаточно, чтобы соперник забил гол. Хочу извиниться перед партнерами по команде, болельщиками, потому что на таком уровне я не должен допускать таких ошибок. Мелочей в футболе не бывает.

Мы понимаем, что нам надо прибавлять во многом, работать. Будем верить, что у нас есть все шансы выйти из группы. У нас впереди еще три матча, поэтому готовимся к ним.

Владение мячом в матчах с такими соперниками? Все возможно, прежде всего это зависит от головы, менталитета. Очень сложно играть против Англии или Италии, ведь на первое место выходит имя сборной, они сразу начинают владеть инициативой.

Очень большое давление, когда играешь на "Сан-Сиро" в присутствии 60 тысяч болельщиков. Очень высокий прессинг со стороны хозяев", - сказал Судаков.