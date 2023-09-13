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Довбик - о матче с Италией: Моменты были, но фарта не хватило, а с такими командами фарт нужен

Национальная сборная Украины
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Все решится в ноябрьском матче с Италией

Довбик - о матче с Италией: Моменты были, но фарта не хватило, а с такими командами фарт нужен

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Форвард сборной Украины Артем Довбик подвел итог матча отбора Евро-2024 с Италией (1:2). Игрок провел на поле 58 минут.

"Нужно было перетерпеть, как с Англией, первые 20-25 минут. Такие команды начинают очень агрессивно, сразу дают давление на всю линию обороны. Нужно было перетерпеть, но сказался матч с Англией, не все восстановились. Отыграли один гол, это был импульс для нас, но не сумели выдавить из эпизодов чуть больше. Моменты были, но фарта не хватило, а с такими командами фарт нужен.

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Думаю, с Италией можно играть, но сказалась усталость, а нужно, чтобы все были готовы. Нам теперь нужно все матчи выиграть, а все будет решаться в поединке с Италией", – сказал Довбик.

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В статье: Украина Италия Артем Довбик
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