Довбик - о матче с Италией: Моменты были, но фарта не хватило, а с такими командами фарт нужен

Форвард сборной Украины Артем Довбик подвел итог матча отбора Евро-2024 с Италией (1:2). Игрок провел на поле 58 минут.

"Нужно было перетерпеть, как с Англией, первые 20-25 минут. Такие команды начинают очень агрессивно, сразу дают давление на всю линию обороны. Нужно было перетерпеть, но сказался матч с Англией, не все восстановились. Отыграли один гол, это был импульс для нас, но не сумели выдавить из эпизодов чуть больше. Моменты были, но фарта не хватило, а с такими командами фарт нужен.