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Довбик - о матче с Италией: Моменты были, но фарта не хватило, а с такими командами фарт нужен
Все решится в ноябрьском матче с Италией
Форвард
"Нужно было перетерпеть, как с Англией, первые 20-25 минут. Такие команды начинают очень агрессивно, сразу дают давление на всю линию обороны. Нужно было перетерпеть, но сказался матч с Англией, не все восстановились. Отыграли один гол, это был импульс для нас, но не сумели выдавить из эпизодов чуть больше. Моменты были, но фарта не хватило, а с такими командами фарт нужен.
Думаю, с Италией можно играть, но сказалась усталость, а нужно, чтобы все были готовы. Нам теперь нужно все матчи выиграть, а все будет решаться в поединке с Италией", – сказал Довбик.
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