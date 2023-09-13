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Харлан: После матча Италия - Украина я и мой парень Луиджи спали в разных комнатах на разных кроватях
Речь идет об итальянском парне украинской фехтовальщицы
фото из свободных источников
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан пошутила о том, как она со своим парнем-итальянцем Луиджи Самеле смотрела матч отбора Евро-2024
"Что я могу сказать. После вчерашней игры я и Джи спали в разных комнатах на разных кроватях.
Это было больно. Шучу, все хорошо. Все было очень по-дружески, с нашими ребятами все будет хорошо, они отберутся и все будет круто", - сказала Харлан.
Напомним, что матчем против Италии сборная Украины и завершит отборочный цикл. Поединок состоится в ноябре.
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