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Харлан: После матча Италия - Украина я и мой парень Луиджи спали в разных комнатах на разных кроватях

Национальная сборная Украины
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Речь идет об итальянском парне украинской фехтовальщицы

Харлан: После матча Италия - Украина я и мой парень Луиджи спали в разных комнатах на разных кроватях

фото из свободных источников

Новина українською

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан пошутила о том, как она со своим парнем-итальянцем Луиджи Самеле смотрела матч отбора Евро-2024 Италия – Украина (2:1).

"Что я могу сказать. После вчерашней игры я и Джи спали в разных комнатах на разных кроватях.

Это было больно. Шучу, все хорошо. Все было очень по-дружески, с нашими ребятами все будет хорошо, они отберутся и все будет круто", - сказала Харлан.

Напомним, что матчем против Италии сборная Украины и завершит отборочный цикл. Поединок состоится в ноябре.

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В статье: Украина Италия Ольга Харлан
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