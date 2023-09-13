Харлан: После матча Италия - Украина я и мой парень Луиджи спали в разных комнатах на разных кроватях

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан пошутила о том, как она со своим парнем-итальянцем Луиджи Самеле смотрела матч отбора Евро-2024 Италия – Украина (2:1) .

"Что я могу сказать. После вчерашней игры я и Джи спали в разных комнатах на разных кроватях.

Это было больно. Шучу, все хорошо. Все было очень по-дружески, с нашими ребятами все будет хорошо, они отберутся и все будет круто", - сказала Харлан.