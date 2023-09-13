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Судаков отреагировал на свою ошибку и запостил цитату известного мотиватора. ФОТО
Игрок сделал выводы
Фото: УАФ
Хавбек сборной Украины Георгий Судаков отреагировал на свою ошибку в матче против Италии (1:2), которая привела к пропущенному голу в ворота украинской команды.
Георгий вспомнил цитату известного мотиватора Нико Вуйчича.
"Одна цитата Ника Вуйчича, повлиявшая на мое отношение ко вчерашней ошибке… Спасибо за этот опыт", - написал Судаков в Инстаграм.
Также футболист запостил фото цитаты Вуйчича: "Мы не можем управлять тем, что с нами происходит. Но можем управлять нашим отношением к происходящему. Если мы выберем правильное отношение, то сможем подняться над любыми проблемами".
Нико Вуйчич — австралийский писатель и меценат, мотивационный оратор, рожденный с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырех конечностей.
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