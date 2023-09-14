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Трубин: На этих сборах сборной особыми были болельщики
Вратарь поблагодарил фанатов за поддержку
Фото: Instagram
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин выразил свою благодарность болельщикам за их поддержку в матчах отбора на Евро-2024.
"На этих сборах национальной сборной особыми были болельщики.
В Польше встречались с маленькими болельщиками. Вспоминаю себя в их возрасте. Представляю, как они ждали приезда сборной. Поэтому стараюсь не отказывать в фото и автографах без веских причин.
Большое спасибо всем болельщикам за поддержку на этих важных для команды матчах. До встречи в октябре", - написал футболист в своем Instagram.
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