Трубин: На этих сборах сборной особыми были болельщики

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин выразил свою благодарность болельщикам за их поддержку в матчах отбора на Евро-2024.

"На этих сборах национальной сборной особыми были болельщики.

В Польше встречались с маленькими болельщиками. Вспоминаю себя в их возрасте. Представляю, как они ждали приезда сборной. Поэтому стараюсь не отказывать в фото и автографах без веских причин.

Большое спасибо всем болельщикам за поддержку на этих важных для команды матчах. До встречи в октябре", - написал футболист в своем Instagram.