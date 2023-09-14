  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина предварительно не планирует проведение товарищеского матча перед Италией, - журналист
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина предварительно не планирует проведение товарищеского матча перед Италией, - журналист

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но что-то еще может измениться

Украина предварительно не планирует проведение товарищеского матча перед Италией, - журналист

Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол

Новина українською

Сборная Украины предварительно не планирует проведение товарищеского матча перед завершающей игрой квалификации ЧЕ-2024 против Италии.

"Насколько я понимаю и по информации на данный момент. Я подчеркиваю – на данный момент у меня информация. В ноябре ни с кем играть товарищеский матч мы не будем. Возможно, еще что-нибудь изменится", - сказал Вацко.

Напомним, что формально домашний матч с Италией, который будет для нашей команды последним в группе, Украина проведет 20 ноября.

По теме
yellow-arrow
Трубин: На этих сборах сборной особыми были болельщики
yellow-arrow
Шевченко: Нелегкая игра, но движемся вперед с гордостью и характером
yellow-arrow
Зинченко: Итальянцы хорошо перемещались, комбинировали. Это то, чему нам нужно учиться
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Виктор Вацко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде