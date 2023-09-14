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Украина предварительно не планирует проведение товарищеского матча перед Италией, - журналист
Но что-то еще может измениться
Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол
"Насколько я понимаю и по информации на данный момент. Я подчеркиваю – на данный момент у меня информация. В ноябре ни с кем играть товарищеский матч мы не будем. Возможно, еще что-нибудь изменится", - сказал Вацко.
Напомним, что формально домашний матч с Италией, который будет для нашей команды последним в группе, Украина проведет 20 ноября.
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