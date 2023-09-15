Ярмоленко: Нужно понимать, что уровень сборных Англии и Италии чуть ли не самый высокий в мире

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от сентябрьских матчей национальной команды против Англии (1:1) и Италии (1:2).

– Андрей, с каким настроением динамовские сборники вернулись к тренировкам в клубе после матчей национальной команды?

- Конечно, хотелось вернуться в клуб с победой, но нужно понимать, где мы играли и против кого. Не отказался бы иметь лучшее настроение, но как есть. Ничего страшного не произошло, вся борьба еще впереди. Надо переключаться со сборной на клубные дела и работать дальше.

- В общем, сборная продемонстрировала хороший футбол, завоевала ничью с Англией и вполне могла набрать очки в поединке с Италией. Как в тренерском штабе сборной оценили эти поединки?

– В двух матчах мы завоевали только одно очко. Думаю, тренерский штаб и все игроки хотели большего. Проигрывать никто не любит, но это футбол. Самое главное – исходить из этих ситуаций. Думаю, по самоотдаче у наших болельщиков ни к кому не должно быть претензий. Все ребята отдавались на поле, но, как я уже говорил, надо понимать, что уровень сборных Англии и Италии чуть ли не самый высокий в мире, поэтому нам было нелегко противостоять им.

- Ты являешься рекордсменом по количеству матчей за сборную. Каков потенциал у нынешнего состава национальной команды?

- Достаточно высок, ведь команда относительно молодая, если не считать Сидорчука, Степаненко и меня. Остальные ребята до 27-ми лет, многие из них играют в разных чемпионатах Европы, и это огромный плюс для нашей страны, для нашей сборной, ведь футбол за границей немного отличается.

- При этом многие футболисты сборной давно знают друг друга, многие играли вместе, например Забарный, Миколенко, Цыганков, которые являются выходцами из "Динамо". То есть, с сыгранностью проблем нет?

- Конечно нет, все мы хорошо друг друга знаем, и это касается не только динамовцев, но и ребят из других клубов. Возможно, во время первого сбора с новым главным тренером для многих игроков, не работавших с Сергеем Станиславовичем, много нового, им нужно время, чтобы понять требования тренера. Но уже на втором сборе мы более или менее правильно выполняли все, о чем просил главный тренер. Он даже сам говорил, что если сравнить нашу игру с Северной Македонией и Англией в плане обороны, это небо и земля.