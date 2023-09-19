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Официально. УАФ объявила о месте проведения следующего домашнего матча сборной Украины
Это не Польша
Фото - ФК Спарта (Прага)
Украинская Ассоциация футбола на своих официальных ресурсах назвала место проведения следующего матча сборной Украины. Это будет Чехия, Прага, "epet Arena". На этом стадионе свои домашние матчи проводит пражская "Спарта".
На этом стадионе сборная Украины 14-го октября в рамках шестого тура отбора к чемпионату Европы 2024 примет сборную Северной Македонии. В первом круге команды сыграли между собой со счетом 3:2 в пользу Украины.
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Сообщается, что стадион, который станет домашним для Украины на ближайший матч, способен вместить на своих трибунах около 19-ти тысяч зрителей. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
Также следует добавить, что о Чехии как стране, которая примет следующий матч сборной Украины, после поединка с Англией на пресс-конференции говорил главный тренер Сергей Ребров.
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