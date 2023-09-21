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УЕФА наказал Украину за поведение болельщиков на матчах с Англией и Италией. Были зафиксированы случаи проявления расизма
Следующий домашний матч Украина проведет 14 октября - против сборной Северной Македонии
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Сборная Украины сыграла против Англии (1:1) 8 сентября, против Италии (1:2) - 12-го. Оба матча состоялись в рамках квалификации Евро-2024.
Из-за проявлений расизма со стороны болельщиков сборной Украины УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро. Следующий "домашний" матч сборная Украины проведет при частично закрытых трибунах.
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Перед матчем УАФ должна сообщить УЕФА, какие именно сектора стадиона будут закрыты. Их вместимость должна быть не менее 5 тысяч мест. Кроме того, УАФ запретили продавать билеты на следующий гостевой матч с участием сборной Украины.
Также УАФ оштрафовали на 5 тысяч евро из-за использования болельщиками пиротехники на трибунах. Штраф на еще 8 тысяч евро к УАФ применен за блокирование проходов на стадионе.
Следующий "домашний" матч Украина проведет 14 октября - против сборной Северной Македонии. В гостях команда сыграет 17 октября - против Мальты.
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