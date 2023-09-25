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Национальная сборная Украины

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Ребров включил Малиновского в заявку на октябрьские матчи отбора Евро-2024

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сергей Станиславович сделал свой выбор

Ребров включил Малиновского в заявку на октябрьские матчи отбора Евро-2024

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые примут участие в подготовительном сборе и квалификационных матчах Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября на Мальте).

В объявленном перечне - 25 футболистов. Еще трое исполнителей вошли в резервный список.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба - "Днепр-1" Днепр), Александр Тымчик ("Динамо" Киев).

Национальная команда начнет свой сбор 7 октября в Праге.

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В статье: Сергей Ребров Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Грязный Гаррик (C)
25.09.2023 в 16:50
Да...Ребров конечно радует...Снова днари в составе Матвиенко,Попов,Судаков,Назарина...взяли бы кого-то с Руха или Кривбасса
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0
-1
shura73 (угледар)
25.09.2023 в 17:22
иди тренировать сборную баран.будешь вызывать кого захочешь и сможешь наконец-то сбежать
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.09.2023 в 16:42
На підході до збірної Бражко і Назар Волошин. Шкода, що Шапаренко травмований.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
25.09.2023 в 16:41
зачем брать этот хлам --занимают чужие места
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0
0
Джим Слэйд (Харьков)
25.09.2023 в 15:54
Вечный Сидорчук. Продолжат вызывать, даже когда станет одноклубником Хачериди
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+1
-1
MaximSK (Киев)
25.09.2023 в 15:21
Я бы убрал из состава Яремчука, игрок не провел ни минуты за Валенсию, и находится в очень плохой форме последние 2 года, такое ощущение что вызывают за старые заслуги , лучше бы кого-то из ЧУ взяли
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+3
0
Killermeister (Дніпро)
25.09.2023 в 17:08
Поддерживаю, абсолютно бесполезный на поле
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0
0

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