Сборная Украины сыграет домашний матч против Италии в Германии, - источник

Сборная Украины свой домашний матч отбора Евро-2024 против Италии (20 ноября) проведет в Германии.

Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

По словам инсайдера, официально это еще не утверждено, но скорее всего Украина примет Италию именно в Германии.

Напомним, что в Германии (в Гамбурге) свои домашние матчи Лиги чемпионов нынешнего сезона проводит "Шахтер".

До Италии сборная Украины проведет в октябре домашний матч против Северной Македонии в Праге и выездной против Мальты.