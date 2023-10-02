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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины сыграет домашний матч против Италии в Германии, - источник

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Информация неофициальная, но пока что так

Сборная Украины сыграет домашний матч против Италии в Германии, - источник

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Сборная Украины свой домашний матч отбора Евро-2024 против Италии (20 ноября) проведет в Германии.

Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

По словам инсайдера, официально это еще не утверждено, но скорее всего Украина примет Италию именно в Германии.

Напомним, что в Германии (в Гамбурге) свои домашние матчи Лиги чемпионов нынешнего сезона проводит "Шахтер".

До Италии сборная Украины проведет в октябре домашний матч против Северной Македонии в Праге и выездной против Мальты.

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В статье: Украина Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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