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Сборная Украины сыграет домашний матч против Италии в Германии, - источник
Информация неофициальная, но пока что так
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Об этом сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.
По словам инсайдера, официально это еще не утверждено, но скорее всего Украина примет Италию именно в Германии.
Напомним, что в Германии (в Гамбурге) свои домашние матчи Лиги чемпионов нынешнего сезона проводит "Шахтер".
До Италии сборная Украины проведет в октябре домашний матч против Северной Македонии в Праге и выездной против Мальты.
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