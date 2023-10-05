Сборная Украины проведет свой матч против Италии в Леверкузене, - источник

Журналист и инсайдер Игорь Бурбас подтверждает информацию, что сборная Украины свой домашний матч отбора Евро-2024 против Италии (20 ноября) проведет в Германии. Ранее о Германии говорил и журналист Игорь Цыганык.

Как заявляет источник, игра пройдет в Леверкузене на местной "БайАрене", где свои домашние матчи проводит "Байер". Этот стадион может вместить более 30 тысяч болельщиков.

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Напомним, что в Германии (в Гамбурге) свои домашние матчи Лиги чемпионов нынешнего сезона проводит "Шахтер".

До Италии сборная Украины проведет в октябре домашний матч против Северной Македонии в Праге и выездной против Мальты.