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Сборная Украины проведет свой матч против Италии в Леверкузене, - источник
Еще один инсайдер подтверждает информацию о Германии
Журналист и инсайдер Игорь Бурбас подтверждает информацию, что
Как заявляет источник, игра пройдет в Леверкузене на местной "БайАрене", где свои домашние матчи проводит "Байер". Этот стадион может вместить более 30 тысяч болельщиков.
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Напомним, что в Германии (в Гамбурге) свои домашние матчи Лиги чемпионов нынешнего сезона проводит "Шахтер".
До Италии сборная Украины проведет в октябре домашний матч против Северной Македонии в Праге и выездной против Мальты.
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