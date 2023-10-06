Национальная сборная Украины
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Ребров вызвал Сватка в ряды сборной Украины
Тренер довызвал еще одного игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной команды Сергей Ребров решил перевести из резервного в основной список защитника СК "Днепр-1" Александра Сватка. Таким образом, на данный момент вызвано 26 исполнителей.
Национальная команда начнет свой сбор 8 октября в Праге, где 14 октября сыграет номинально домашний матч отбора на Евро-2024 с Северной Македонией.
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