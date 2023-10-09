Сборная Украины прибыла в Прагу и провела первую тренировку

В воскресенье, 8 октября сборная Украины прибыла в Прагу и начала подготовку к матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

В вечерней тренировке, состоявшейся на базе футбольного клуба "Спарта", приняли участие 12 исполнителей: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Владислав Ванат, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Александр Зубков и Сергей Сидорчук.

Денис Попов работает сейчас в тренажерном зале, продолжая восстановление после мышечной травмы бедра. Есть надежда, что защитник успеет восстановиться по крайней мере до одного из октябрьских матчей сборной.

Под вечер к команде присоединились Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Виталий Миколенко и Назарий Русин. Уже после ужина в расположение сине-желтых прибыли Артем Довбик, Михаил Мудрик и Илья Забарный.

Сегодня в Прагу прилетят игроки, чьи клубы играли вчера, — Александр Зинченко и Богдан Михайличенко, а также Александр Сваток, Александр Пихаленок, наш "американец" Сергей Кривцов, чей путь из Северной Америки, как правило, требует немного времени. Последним к группе присоединится голкипер Дмитрий Ризнык, вызванный на замену травмированному Андрею Лунину: Дмитрий прибудет в лагерь сине-желтых во вторник.

Напомним, сине-желтые примут в Чехии Северную Македонию (14 октября) и на выезде сыграют с Мальтой (17 октября).