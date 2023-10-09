Караваев: Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о ближайших соперниках и кадровых потерях сине-желтых.

"Если сейчас взглянуть на положение дел в мировом футболе, то почти все команды выравниваются. Конечно, есть топ-5 сборных, но все пытаются к ним подтянуться. Даже команды небольших стран, например Лихтенштейн, Люксембург или Мальта, поднимают свой уровень. Их игроки выступают в чемпионатах больших стран, поэтому у них растет мастерство. Со всеми соперниками будет сложно, поэтому надо на каждую игру настраиваться как на последнюю.

В нашей группе такая турнирная ситуация, что очень многое зависит от каждого матча. Нельзя сказать, что два поединка надо выиграть, а потом где-то расслабиться. Надо выигрывать все матчи, чтобы со стопроцентной уверенностью выйти на второе место.