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Национальная сборная Украины

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Караваев: Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят

Национальная сборная Украины
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В сборной есть большая конкуренция

Караваев: Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о ближайших соперниках и кадровых потерях сине-желтых.

"Если сейчас взглянуть на положение дел в мировом футболе, то почти все команды выравниваются. Конечно, есть топ-5 сборных, но все пытаются к ним подтянуться. Даже команды небольших стран, например Лихтенштейн, Люксембург или Мальта, поднимают свой уровень. Их игроки выступают в чемпионатах больших стран, поэтому у них растет мастерство. Со всеми соперниками будет сложно, поэтому надо на каждую игру настраиваться как на последнюю.

В нашей группе такая турнирная ситуация, что очень многое зависит от каждого матча. Нельзя сказать, что два поединка надо выиграть, а потом где-то расслабиться. Надо выигрывать все матчи, чтобы со стопроцентной уверенностью выйти на второе место.

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Жаль, что с нами пока нет Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Это наши лидеры, поэтому это большая потеря. Виктор в последних поединках за "Жирону" и забивал, и отдавал. И Ярмоленко забил... Но произошло как произошло. Даже несмотря на такие потери, в сборной большая конкуренция. В хорошей форме, например, Александр Зубков. Приедет Назарий Русин, который может без проблем сыграть на любом фланге или на острие атаки. Что касается меня, то я готов сыграть на любой позиции, где меня увидит тренерский штаб.

Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят. В сборную приезжают все лучшие на данный момент, наиболее подготовленные и с игровой практикой. Все они могут помочь команде. У нас сильный тренерский штаб, который разбирает каждую игру. Нам показывают и наши матчи, и матчи соперников. Готовимся тщательно и все понимаем. То есть теоретически и физически мы полностью готовы, а уже на футбольном поле должны продемонстрировать стопроцентную концентрацию, чтобы все получилось лучше и реализовались тренерские установки", - отметил Караваев.

Напомним, в октябре команда Сергея Реброва проведет два матча в рамках отбора на Евро-2024: 14-го числа сине-желтые примут в Чехии Северную Македонию и 17-го на выезде сыграют с Мальтой.

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В статье: Украина Александр Караваев Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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