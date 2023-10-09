  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сабо: Самый главный вопрос сборной – кто составит пару центральных защитников
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Самый главный вопрос сборной – кто составит пару центральных защитников

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

С обороной у нас действительно проблемы

Сабо: Самый главный вопрос сборной – кто составит пару центральных защитников

Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от октябрьских матчей команды в рамках квалификации к Евро-2024:

"Думаю, что Ребров имеет свою модель игры. Для него всю жизнь имела большое значение дисциплина. Особенно игровая дисциплина.

Хотелось бы, чтобы наши победили. Но мы играем в Праге, это все равно не в своей стране. Также нельзя забывать, что большинство игроков Северной Македонии выступают в европейских чемпионатах. Значит они смогли проявить себя в своем слабеньком чемпионате и получить приглашение из-за рубежа. Это показательно.

Вероятно, что в первом тайме соперник попытается давить на нашу сборную. Но дальше вряд ли их хватит физически. Это нужно осознавать. Наша выдержка и физика на дистанции матча могут выйти на первый план.

Надеюсь, в хорошем смысле для нас на это повлияет форма игроков "Шахтера". Еще раньше было заметно, что ван Леувен дает им такую нагрузку, что они еле ходят по полю. А второй тайм с "Антверпеном" показал их готовность. Будет хорошо, если это скажется и на игре сборной.

Самый главный вопрос – кто составит пару центральных защитников. Потому что во всех украинских командах эти игроки совершают столько ошибок. Что иногда просто стыдно смотреть такой футбол", - сказал Сабо.

Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало – в 16:00 по киевскому времени). Поединок же с Мальтой пройдет 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Кали (начало – в 21:45 по киевскому времени).

По теме
yellow-arrow
Судаков: Македонцы сыграли вничью с Италией, так что это очень сильная команда
yellow-arrow
Караваев: Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят
yellow-arrow
Матч Кубка Украины, сборная против северных македонцев, молодежка - в квалификации. Расписание футбола на 9 - 15 октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Йожеф Сабо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ ТБ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде