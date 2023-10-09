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Сабо: Самый главный вопрос сборной – кто составит пару центральных защитников
С обороной у нас действительно проблемы
Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол
Бывший тренер
"Думаю, что Ребров имеет свою модель игры. Для него всю жизнь имела большое значение дисциплина. Особенно игровая дисциплина.
Хотелось бы, чтобы наши победили. Но мы играем в Праге, это все равно не в своей стране. Также нельзя забывать, что большинство игроков Северной Македонии выступают в европейских чемпионатах. Значит они смогли проявить себя в своем слабеньком чемпионате и получить приглашение из-за рубежа. Это показательно.
Вероятно, что в первом тайме соперник попытается давить на нашу сборную. Но дальше вряд ли их хватит физически. Это нужно осознавать. Наша выдержка и физика на дистанции матча могут выйти на первый план.
Надеюсь, в хорошем смысле для нас на это повлияет форма игроков "Шахтера". Еще раньше было заметно, что ван Леувен дает им такую нагрузку, что они еле ходят по полю. А второй тайм с "Антверпеном" показал их готовность. Будет хорошо, если это скажется и на игре сборной.
Самый главный вопрос – кто составит пару центральных защитников. Потому что во всех украинских командах эти игроки совершают столько ошибок. Что иногда просто стыдно смотреть такой футбол", - сказал Сабо.
Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало – в 16:00 по киевскому времени). Поединок же с Мальтой пройдет 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Кали (начало – в 21:45 по киевскому времени).
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