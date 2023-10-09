Прибытие Зинченко и упор на фитнес. Новости из стана сборной Украины. ВИДЕО

Сборная Украины в Праге продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Во время сегодняшней утренней тренировки тренер по физподготовке сборной Украины Виталий Кулиба разделил игроков на две условные десятки в соответствии с нагрузками, которые они получили недавно в своих клубах.

Следовательно, сначала занимались футболисты из "Динамо" и "Шахтера", которые играли в своих клубах чуть раньше. Ребята выполняли упражнения, направленные на восстановление и профилактику возможных повреждений. Сразу за ними занималась группа исполнителей, состоявшая преимущественно из легионеров, в том числе Ильи Забарного, Михаила Мудрика и Артема Довбика, приехавших в гостиницу вчера поздно вечером. Поскольку большинство из этих сборников недавно провели полные матчи, для них было меньше упражнений с нагрузками, часть которых была заменена на кардио.

В утреннем фитнесе не участвовали Сергей Кривцов и Александр Пихаленок, прибывшие в расположение сборной только около 10, поэтому нуждались в отдыхе с дороги. Сразу после обеда присоединился к национальной команде и Александр Зинченко, сыгравший накануне 75 минут в победном для "Арсенала" поединке со своей бывшей командой — "МанСити" (1:0).

Вместе с остальными партнерами по сборной вновь прибывшие исполнители отправятся сегодня вечером на стадион "Страговский", где вчера сине-желтые уже провели первую возобновляемую тренировку.