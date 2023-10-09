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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Караваев: Даже такие команды как Лихтенштейн, Люксембург или Мальта поднимают свой уровень.

Национальная сборная Украины
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Футбол в мире выравнивается

Караваев: Даже такие команды как Лихтенштейн, Люксембург или Мальта поднимают свой уровень.

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от матчей отбора Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.

"Если сейчас посмотреть на положение дел в мировом футболе, то почти все команды выравниваются. Конечно, есть топ-5 сборных, но все пытаются подтянуться к ним. Даже команды небольших стран, таких как Лихтенштейн, Люксембург или Мальта поднимают свой уровень.

Их игроки выступают в чемпионатах более крупных стран, поэтому у них растет мастерство. Со всеми соперниками будет сложно, поэтому нужно на каждую игру настраиваться как на последнюю.

Даже, несмотря на потери Ярмоленко и Цыганкова, в сборной большая конкуренция. В хорошей форме, например, Александр Зубков. Приедет Назарий Русин, который может без проблем отыграть на любом фланге или острие атаки. Что касается меня, то я готов сыграть на любой позиции, где меня видит тренерский штаб.

Отсутствие лидеров даже дополнительно мотивирует других ребят. В сборную приезжают все лучшие сейчас, наиболее подготовленные и с игровой практикой. Все они могут помочь команде. У нас сильный тренерский штаб, разбирающий каждую игру.

Нам показывают и наши матчи и матчи соперников. Готовимся тщательно и все понимаем. То есть теоретически и физически мы полностью готовы, а уже на футбольном поле должны продемонстрировать стопроцентную концентрацию, чтобы все получилось наилучшим образом и реализовались тренерские установки", - сказал Караваев.

Напомним, что с Северной Македонией Украина сыграет 14 октября, а с Мальтой – 17 октября.

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В статье: Украина Александр Караваев
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