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Национальная сборная Украины

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Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия

Национальная сборная Украины
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Нужно дождаться благоприятных результатов в двух группах

Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия

UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже во время октябрьского окна ФИФА сборная Украины может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Попадание/не попадание туда зависит от результатов матчей в других группах.

В частности, Украине нужно, чтобы две из пяти сборных, которыми являются Шотландия, Сербия, Финляндия, Израиль, Босния и Герцеговина, прошли на чемпионат Европы напрямую. То есть, чтобы заняли первое-второе место в своих квалификационных группах.

В октябре это условие могут выполнить Шотландия и Сербия.

  • Шотландии в группе А нужно победить Испанию (12.10), или дождаться потери очков Норвегией в матче с Кипром (12.10).
  • Сербии нужно в своей группе поочередно победить Венгрию (14.10) и Черногорию (17.10).

Если эти условия состоятся, Украина гарантированно получит место в плей-офф Дивизиона В, если не пройдет на чемпионат Европы напрямую (с первого или второго места своей квалификационной группы). Важно отметить, что попадание в плей-офф не зависит от итогового непроходного места в группе: в плей-офф с одинаковой вероятностью можно оказаться как с третьего места группы, так и с пятого. Привязка есть к результатам Лиги наций, которые уже не могут измениться.

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Также у Украины есть шанс оказаться в плей-офф Дивизиона А. Эти шансы зависят от того, сколько представителей Дивизиона А последней Лиги наций пройдут на чемпионат Европы из своих квалификационных групп.

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В статье: Украина отбор на Евро-2024
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