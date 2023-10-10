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Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия
Нужно дождаться благоприятных результатов в двух группах
UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва
Уже во время октябрьского окна ФИФА сборная Украины может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Попадание/не попадание туда зависит от результатов матчей в других группах.
В частности, Украине нужно, чтобы две из пяти сборных, которыми являются Шотландия, Сербия, Финляндия, Израиль, Босния и Герцеговина, прошли на чемпионат Европы напрямую. То есть, чтобы заняли первое-второе место в своих квалификационных группах.
В октябре это условие могут выполнить Шотландия и Сербия.
- Шотландии в группе А нужно победить Испанию (12.10), или дождаться потери очков Норвегией в матче с Кипром (12.10).
- Сербии нужно в своей группе поочередно победить Венгрию (14.10) и Черногорию (17.10).
Если эти условия состоятся, Украина гарантированно получит место в плей-офф Дивизиона В, если не пройдет на чемпионат Европы напрямую (с первого или второго места своей квалификационной группы). Важно отметить, что попадание в плей-офф не зависит от итогового непроходного места в группе: в плей-офф с одинаковой вероятностью можно оказаться как с третьего места группы, так и с пятого. Привязка есть к результатам Лиги наций, которые уже не могут измениться.
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Также у Украины есть шанс оказаться в плей-офф Дивизиона А. Эти шансы зависят от того, сколько представителей Дивизиона А последней Лиги наций пройдут на чемпионат Европы из своих квалификационных групп.
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