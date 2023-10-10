Миколенко: Выйдем на поединок с македонцами уже с новой тактикой

Вчера сборная Украины на поле тренировочного центра ФК "Спарта" провела вечернюю тренировку. Она прошла в не слишком благоприятных условиях - ветер с дождем и температура не выше 15-ти градусов.

Своими впечатлениями от работы в национальной команде поделился защитник Виталий Миколенко.

"Это нормальная футбольная погода. Сегодня у кого-то еще продолжалось восстановление, а кто-то уже имел полноценную тренировку. Еще не все игроки доехали до нашего лагеря. Еще не прибыли Сваток и Ризнык, поэтому теория матча с Северной Македонией и разбор игры с Италией начнутся уже завтра. Тогда стартует настоящая полноценная подготовка.

Когда с македонцами играла сборная Италии, поле в Скопье действительно было в плохом состоянии, а в нашем поединке еще было более-менее. Это не поле стало причиной такого тяжелого поединка с ними, а именно наша игра. Но тогда мы все же смогли одержать победу. В грядущем матче, думаю, каждый футболист и тренерский штаб сделают выводы, и мы выйдем на этот поединок уже с новой тактикой", - заявил Миколенко.