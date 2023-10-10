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Караваев: Все понимают, что годы идут, но Ярмоленко никогда не давал себе какой-то слабинки

Национальная сборная Украины
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Наоборот, он еще больше работает и дает пример молодежи

Караваев: Все понимают, что годы идут, но Ярмоленко никогда не давал себе какой-то слабинки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Динамо" и сборной Украины и Александр Караваев прокомментировал травму лидера национальной команды Андрея Ярмоленко перед матчами отбора Евро-2024 прттив Северной Македонии и Мальты.

– Из-за травмы Ярмоленко у тебя появляется шанс поиграть атакующего вингера. Радуешься такой возможности?

– Сейчас уже отношусь к этому абсолютно обычно. Уже нет разницы, где играть. Просто надо уделять больше внимания тем или иным функциям. В защите надо правильно занимать позицию, а в атаке уже больше идет импровизация и наигранные схемы. Просто надо немного себя перенастроить. Для меня уже не принципиально, где играть.

– С Ярмоленко у тебя особое понимание. Немножко его сейчас травмы преследуют. Может слишком интенсивно работает на тренировках?

– Все понимают, что годы идут, ты становишься старше, тяжелее, но сколько я его знаю, он никогда не давал себе какой-то слабинки. Наоборот, он еще больше работает и дает пример молодежи. Если такой игрок с таким опытом, легенда украинского футбола, будет бежать назад, отбирать мяч, то молодой игрок, увидев это, не сможет не повторять за ним. Поэтому это конечно пример для многих.

Он сейчас очень расстроен. У него хорошие лидерские качества, поэтому когда он понимает, что не сможет помочь команде, на него это очень влияет.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
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