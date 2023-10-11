Бражко: Работаю над тем, чтобы попасть в сборную. Но надо понимать, что там очень большая конкуренция

Полузащитник "Динамо" и молодёжной сборной Украины U-21 Владимир Бражко рассказал, ждет ли вызова в главную команду страны.

"Да, конечно. Я работаю над этим, чтобы уехать в главную команду страны, но я тоже должен понимать, что там очень большая конкуренция.

Недостаточно того, что я сейчас показываю. Это нужно больше работать, чтобы заявить о себе и уехать в сборную.

Сейчас я помогаю молодежной сборной, а потом посмотрим. Буду работать, а там решение по главному тренеру", - сказал Бражко в интервью Football Hub.