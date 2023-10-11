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Бражко: Работаю над тем, чтобы попасть в сборную. Но надо понимать, что там очень большая конкуренция

Национальная сборная Украины
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Хавбек "Динамо" оценил свои шансы

Бражко: Работаю над тем, чтобы попасть в сборную. Но надо понимать, что там очень большая конкуренция

Фото: Instagram

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Полузащитник "Динамо" и молодёжной сборной Украины U-21 Владимир Бражко рассказал, ждет ли вызова в главную команду страны.

"Да, конечно. Я работаю над этим, чтобы уехать в главную команду страны, но я тоже должен понимать, что там очень большая конкуренция.

Недостаточно того, что я сейчас показываю. Это нужно больше работать, чтобы заявить о себе и уехать в сборную.

Сейчас я помогаю молодежной сборной, а потом посмотрим. Буду работать, а там решение по главному тренеру", - сказал Бражко в интервью Football Hub.

Бражко принял участие в 17 матчах за Украину U-21.

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В статье: Украина U-21 Украина Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
Football Hub

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