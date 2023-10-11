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Бражко: Работаю над тем, чтобы попасть в сборную. Но надо понимать, что там очень большая конкуренция
Хавбек "Динамо" оценил свои шансы
Фото: Instagram
Полузащитник "Динамо" и молодёжной сборной Украины U-21 Владимир Бражко рассказал, ждет ли вызова в главную команду страны.
"Да, конечно. Я работаю над этим, чтобы уехать в главную команду страны, но я тоже должен понимать, что там очень большая конкуренция.
Недостаточно того, что я сейчас показываю. Это нужно больше работать, чтобы заявить о себе и уехать в сборную.
Сейчас я помогаю молодежной сборной, а потом посмотрим. Буду работать, а там решение по главному тренеру", - сказал Бражко в интервью Football Hub.
Бражко принял участие в 17 матчах за Украину U-21.
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