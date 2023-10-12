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Пихаленок: Сборная Украины полностью готова к матчу с Северной Македонией

Национальная сборная Украины
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Все в боевой готовности

Пихаленок: Сборная Украины полностью готова к матчу с Северной Македонией

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок рассказал о процессе подготовки команды к матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

"У нас уже три дня были очень интенсивные тренировки со многими тактическими упражнениями. Завтра интенсивность уменьшится, потом снова активизируется. Это недельный цикл, который именно так запланирован. Я думаю, что команда полностью готова к матчу с Северной Македонией. Так сказать, все в боевой готовности.

В национальной сборной всегда высокая конкуренция. Почти все готовы к игре, кроме разве что Дениса Попова, который пока работает по индивидуальной программе.

Северная Македония - это та же команда, с той же тактикой, что и в прошлом поединке. Разбираем ее матчи против нас и Италии, смотрим на особенности и готовимся. Это отборочный поединок чемпионата Европы, поэтому здесь каждая игра очень важна. Надо выходить и выкладываться на сто процентов. У нас есть турнирная необходимость взять шесть очков в двух матчах, но это не давит, а наоборот, придает сил и мотивации. Мы не имеем права на ошибку.

У меня еще и к тому же есть своя мотивация. Меня довызывают уже на несколько сборов, но пока выйти на поле не удавалось. Я жду своего шанса, хочу его полностью использовать, если мне его предоставят. Думаю, что готов всех удивить в хорошем смысле", - сказал Пихаленок.
Напомним, что матч между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало - в 16.00 по киевскому времени).

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В статье: Украина Северная Македония Мальта Александр Пихаленок
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Источник:
УАФ

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