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"Это была действительно шокирующая новость". Ребров вспомнил 24 февраля
Тренер пытался вернуться в Украину, но у него был контракт с "Аль-Айном"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который на тот момент работал в "Аль-Айне", вспомнил начало полномасштабного вторжения России в Украину.
- Расскажите, как вы узнали о полномасштабном вторжении, где вы были в первые минуты, когда Россия вторглась в Украину?
- Я был в Дубае, я работал в "Аль-Айне". Это для всех было очень неожиданно. За день до этого у моей жены был День рождения и мой близкий друг, кум Сергей Стаховский вместе с семьей был возле меня. Это была действительно шокирующая новость.
Я помню его реакцию. Я пытался вернуться в Украину, но у меня был контракт. А Сергей на следующий день вылетел в Венгрию, где у него есть дом. А потом вернулся в Украину. Это действительно было очень неожиданно. Мы всем чем могли пытались помочь нашей стране.
- Кто-то из ваших родных в то время находился в Украине?
- Все. Я из Горловки. В начале 2014-го года, когда началось это вторжение, я перевез своих родных в Киев. Они сейчас находятся там.
- Они на тот момент [вторжения] пытались уехать или оставались там?
- Все были в Киеве. Мои родители, и родители моей жены, - сказал Ребров.
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