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Национальная сборная Украины

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"Это была действительно шокирующая новость". Ребров вспомнил 24 февраля

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер пытался вернуться в Украину, но у него был контракт с "Аль-Айном"

"Это была действительно шокирующая новость". Ребров вспомнил 24 февраля

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который на тот момент работал в "Аль-Айне", вспомнил начало полномасштабного вторжения России в Украину.

- Расскажите, как вы узнали о полномасштабном вторжении, где вы были в первые минуты, когда Россия вторглась в Украину?

- Я был в Дубае, я работал в "Аль-Айне". Это для всех было очень неожиданно. За день до этого у моей жены был День рождения и мой близкий друг, кум Сергей Стаховский вместе с семьей был возле меня. Это была действительно шокирующая новость.

Я помню его реакцию. Я пытался вернуться в Украину, но у меня был контракт. А Сергей на следующий день вылетел в Венгрию, где у него есть дом. А потом вернулся в Украину. Это действительно было очень неожиданно. Мы всем чем могли пытались помочь нашей стране.

- Кто-то из ваших родных в то время находился в Украине?

- Все. Я из Горловки. В начале 2014-го года, когда началось это вторжение, я перевез своих родных в Киев. Они сейчас находятся там.

- Они на тот момент [вторжения] пытались уехать или оставались там?

- Все были в Киеве. Мои родители, и родители моей жены, - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Украина война с россией
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Источник:
Радіо Свобода

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Комментарии (1)
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Romanik2806 (Киев)
13.10.2023 в 14:20
У Вернидуба також був контракт з Шерифом? Мало того, ще й гра в ЛЄ здаться. І йому це не завадило. Менше потрібно виправдовуваться.
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