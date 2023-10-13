"Это была действительно шокирующая новость". Ребров вспомнил 24 февраля

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который на тот момент работал в "Аль-Айне", вспомнил начало полномасштабного вторжения России в Украину.

- Расскажите, как вы узнали о полномасштабном вторжении, где вы были в первые минуты, когда Россия вторглась в Украину?

- Я был в Дубае, я работал в "Аль-Айне". Это для всех было очень неожиданно. За день до этого у моей жены был День рождения и мой близкий друг, кум Сергей Стаховский вместе с семьей был возле меня. Это была действительно шокирующая новость.

Я помню его реакцию. Я пытался вернуться в Украину, но у меня был контракт. А Сергей на следующий день вылетел в Венгрию, где у него есть дом. А потом вернулся в Украину. Это действительно было очень неожиданно. Мы всем чем могли пытались помочь нашей стране.

- Кто-то из ваших родных в то время находился в Украине?

- Все. Я из Горловки. В начале 2014-го года, когда началось это вторжение, я перевез своих родных в Киев. Они сейчас находятся там.

- Они на тот момент [вторжения] пытались уехать или оставались там?

- Все были в Киеве. Мои родители, и родители моей жены, - сказал Ребров.