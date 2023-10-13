Ребров: Спорт – это и есть политика. Не знаю даже кто популярнее - политики или спортсмены

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, рассказал, как он принимал решение возглавить национальную команду, а также высказался о войне в Украине.

- Когда вы получили предложение возглавить сборную Украины, колебались ли вы?

– Нет. В это время мне было очень важно быть с украинцами, с украинским народом. Если есть такая возможность, - тренировать национальную сборную страны, - это большая честь для меня. Как и для любого специалиста. Поэтому я даже не сомневался в этом предложении. Что важно: мой контракт подошел к концу, и я мог решать, где работать дальше.

- Когда вы уже возглавили сборную Украины и впервые приехали физически в Украину... Что вас больше всего поразило, куда съездили, что посмотрели с тех мест, которые освободили ВСУ?

– Я приезжал много и до тех пор, когда подписал контракт. У меня были встречи с президентом страны. Поэтому я был в Киеве, был в Украине и когда я приезжал – было много ракетных обстрелов. Я должен былл это почувствовать, потому что весь народ живет с этими чувствами. Поэтому для меня это не было удивительно. Я понимал, куда я еду и что нам сейчас нужно с этим жить.

– Когда вы уже стали тренером, насколько сложно для вас и для игроков тренироваться и тренироваться во время войны?

– Я не считаю, что это сложно. Сложно тем бойцам, тем защитникам Украины, которые сейчас "на нуле". Это очень сложно. Мы должны делать все для Украины, помогать Украине. Все, что мы делаем – это очень важно. К сожалению, мы не можем играть в Украине, но мы чувствуем поддержку там, где бы мы ни были – в Польше или Чехии. Очень благодарны всем за это. Это наша жизнь сейчас. Мы должны это делать.

- Была ли возможность играть в Украине, но без зрителей, как сейчас УПЛ делает, или в Европе - но со зрителями…

– Это невозможно, потому что наши соперники не поедут в Украину играть. Мы понимаем, что очень важно играть для болельщиков. Помню, даже когда я не был тренером сборной Украины, все матчи сборной в Украине были большими событиями, много интереса было к ним. У футболистов – совсем другие чувства, когда они выходят играть перед заполненными трибунами.

- Недавно УЕФА допустил команды из России U-17 в международные соревнования. Несколько стран выступили против этого. Как вы относитесь к такому решению УЕФА и вообще к фразе "спорт – вне политики"?

– Я хочу напомнить о первых днях войны, когда еще российские спортсмены были на больших соревнованиях. Я помню некоторые соревнования, где они попадали в объектив, некоторые из них выходили со свастикой "Z". Сейчас может быть то же самое. Нет разницы – какого возраста команды. Идет война. Это решение очень непонятно ни для нас, ни для других стран Европы. Будем протестовать. И некоторые страны уже отказались, и будут отказываться дальше.

Так нельзя делать. Они говорят о детях… а сколько детей пострадали у нас от рашистской агрессии – это впечатляющая цифра.

- Российская сторона говорит, что спорт, как и культура, не должны отождествляться с политикой. Почему для вас важно то, что спорт без политики не может существовать?

- Я считаю, что спорт – это и есть политика. В мире и в Европе многие знают и уважают тех, кто заслужил уважение в спорте. Эти имена на слуху. Не знаю даже кто популярнее: политики или спортсмены, которые сделали что-то для своей страны.