Ребров: Девяносто процентов в раздевалке и на сборах – это украинский язык

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему он перешел на украинский язык, а также оценил перспективы развития украинского футбола после войны.

- Вы раньше общались на русском языке, сейчас перешли на украинский на всех публичных мероприятиях. Сложно ли вам было сделать этот переход и на украинском ли вы общаетесь в раздевалке с футболистами?

– Я думаю, что достаточно сложно для всех было осуществить этот переход. Но я и раньше разговаривал на украинском, однако рядом со мной все разговаривали на русском, так как-то… Но я прекрасно понимал украинский, если со мной им кто-то общался, переходил на украинский.

В раздевалке – да, мы общаемся, некоторые подсказки делаем на украинском. Девяносто процентов в раздевалке и на сборах – это украинский.

- В Горловке остались какие-нибудь ваши знакомые или родственники?

- Знакомые моих родителей. Они иногда общаются. Но лично у меня никаких знакомых там нет. И после 2013 года, и даже до 2014-го, кроме моих родителей, я ни с кем там не общался.

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– В 1999-м году в отборе на Евро-2000 Украина была в одной группе с Россией. Насколько тогда были важны эти матчи?

- Они всегда принципиальны – все такие матчи. Между "Динамо" или "Спартаком", между Украиной или Россией. Я помню этот ажиотаж. Это ажиотаж создавали россияне. Я помню ту игру, когда Андрей Шевченко в конце забил гол, этот ажиотаж создавали россияне. Да, все ждали того матча, но как-то украинцы по-другому относятся к этому. Мы уважали их, но пытались выигрывать те матчи, потому что считали, что Украина сильнее.

- То есть специального как-то такого противостояния не было?

– Это историческое противостояние между Украиной и Россией. Но никто не понимал, что он может перейти на уровень войны.

– Как вы видите развитие украинского футбола после завершения войны? Как он может развиваться? И если война продлится еще несколько лет, это не приведет к тому, что УПЛ и украинский футбол в целом будет идти экспонентой только вниз?

– Нет, я так не считаю. Я считаю, что украинцы очень сильная нация. Некоторые говорят, что очень слабый чемпионат сейчас. Но если слаб – то почему некоторые клубы успешно играют в Европе? "Шахтер" выигрывает в Лиге чемпионов, "Заря побеждает в Лиге конференций. Мы - сильная нация. Да, сейчас сильный отток легионеров из украинского чемпионата, но это шанс для молодых украинских игроков, которые сейчас получили возможность заявить о себе. Считаю, что у очень интересный чемпионат.

Я слежу за ним, потому что я тренер сборной. А также потому, что это интересно.

- Считаете ли вы, что после победы в войне чемпионат вернется на тот уровень, который был?

– Я уверен в этом. Даже повыше. Надо окончить войну и потом мы все вернем. Наш чемпионат будет гораздо лучше.