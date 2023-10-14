Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина на втором месте, но у Италии две игры в запасе. Турнирная таблица группы С
Сине-желтые улучшили свою разницу мячей
Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол
Сборная Украины смогла обыграть команду Северной Македонии в седьмом туре отбора к Евро-2024. Для “сине-желтых” эта победа стала третьей в группе. Команда Сергея Реброва поднялась на второе место, но у Италии две игры в запасе. Скуадра Адзурра сыграет свой матч с Мальтой сегодня в 21:45.
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|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|5
|4
|1
|0
|16-2
|+14
|13
|2
|Украина
|6
|3
|1
|2
|8-7
|+1
|10
|3
|Италия
|4
|2
|1
|1
|6-4
|+2
|7
|4
|Северная Македония
|6
|2
|1
|3
|7-14
|-7
|7
|5
|Мальта
|5
|0
|0
|5
|1-11
|-10
|0
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