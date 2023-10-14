  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина на втором месте, но у Италии две игры в запасе. Турнирная таблица группы С
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина на втором месте, но у Италии две игры в запасе. Турнирная таблица группы С

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Сине-желтые улучшили свою разницу мячей

Украина на втором месте, но у Италии две игры в запасе. Турнирная таблица группы С

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

Новина українською

Сборная Украины смогла обыграть команду Северной Македонии в седьмом туре отбора к Евро-2024. Для “сине-желтых” эта победа стала третьей в группе. Команда Сергея Реброва поднялась на второе место, но у Италии две игры в запасе. Скуадра Адзурра сыграет свой матч с Мальтой сегодня в 21:45.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 5 4 1 0 16-2 +14 13
2 Украина 6 3 1 2 8-7 +1 10
3 Италия 4 2 1 1 6-4 +2 7
4 Северная Македония 6 2 1 3 7-14 -7 7
5 Мальта 5 0 0 5 1-11 -10 0
По теме
yellow-arrow
Нервы до последних минут. Украина - Северная Македония 2:0. Видеообзор матча и видео голов
yellow-arrow
Судаков: Конечно же, рикошет мне помог – я бил в ближний угол
yellow-arrow
Анатолий Трубин - Лев матча с Северной Македонией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Македония Национальная сборная Украины Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде