Украина на втором месте, но у Италии две игры в запасе. Турнирная таблица группы С

Сборная Украины смогла обыграть команду Северной Македонии в седьмом туре отбора к Евро-2024. Для “сине-желтых” эта победа стала третьей в группе. Команда Сергея Реброва поднялась на второе место, но у Италии две игры в запасе. Скуадра Адзурра сыграет свой матч с Мальтой сегодня в 21:45.

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