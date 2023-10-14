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Зинченко: Нам будет очень не хватать Цыганкова и Ярмоленко

Национальная сборная Украины
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"Сине-желтые" будут играть без двух лидеров

Зинченко: Нам будет очень не хватать Цыганкова и Ярмоленко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что пока команда полностью сконцентрирована на матче против Северной Македонии.

“Что касается игры с Мальтой, то давайте сконцентрируемся на сто процентов на первом матче, а потом уже будем говорить о втором. Я понимаю, что нас ждут два очень серьезных и ответственных поединка, но весь фокус сейчас на первом.

Конечно, нам будет очень не хватать Цыганкова и Ярмоленко, но сейчас здесь собралась очень хорошая команда. Тренерскому штабу есть из кого выбирать замену”, - сказал Зинченко.

Напомним, что сборная Украины начнет свой матч против Северной Македонии сегодня в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

Уже в следующий вторник, 17 октября, "сине-желтые" проведут выездной поединок против Мальты.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Северная Македония Мальта Александр Зинченко Виктор Цыганков
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Источник:
УАФ

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