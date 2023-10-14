Зинченко: Нам будет очень не хватать Цыганкова и Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что пока команда полностью сконцентрирована на матче против Северной Македонии.

“Что касается игры с Мальтой, то давайте сконцентрируемся на сто процентов на первом матче, а потом уже будем говорить о втором. Я понимаю, что нас ждут два очень серьезных и ответственных поединка, но весь фокус сейчас на первом.

Конечно, нам будет очень не хватать Цыганкова и Ярмоленко, но сейчас здесь собралась очень хорошая команда. Тренерскому штабу есть из кого выбирать замену”, - сказал Зинченко.