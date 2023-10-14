Отбор на Евро-2024. Украина - Северная Македония 2:0. Тяжелейшие три очка

Сборная Украины смогла выполнить обязательную программу, победив Северную Македонию в домашнем матче. Но легко “сине-желтым” не было. Совсем наоборот. Украина отрезками показывала неплохую игру, но когда инициатива переходила к Северной Македонии, у ворот Анатолия Трубина было жарко. Однако кипер “Бенфики” хладнокровно справлялся со всеми угрозами. Гол Судакова в первом тайме долгое время оставался единственным в матче, пока мини-шедевр не создал Караваев.

Сергей Ребров решил поставить в ворота Анатолия Трубина, а не Георгия Бущана, который стоял в предыдущих матчах, и это решение полностью себя оправдало. В целом же сюрпризов с составом не было – на многих позициях у Реброва явно не было альтернатив.

Северная Македония отдал мяч Украине в первом тайме и собиралась действовать вторым номером. Гости довольно-таки дисциплинированно и надежно действовали у своих ворот. Но моменты у Украины были. 31-летний фулбек Штефан Ашковски, футболист который уже больше трех месяцев остается без клуба, не справлялся со скоростью Мудрика, и давал вингеру сборной Украины совершать скоростные рейды. Другое дело, что Мудрику не удавалось справиться с самим себя – чем ближе вингер “Челси” подходит к воротам, тем меньше вероятность, что он примет правильное решение с мячом. И сегодня мы видели это снова и снова. Удар или лишний финт, когда нужно было дать пас, лишнее движение, когда можно было пробить.

Был полумомент у Довбика, но форвард “Жироны”, после борьбы с защитником, ударил в Димитриевски.

Постепенно Украина стала понимать, что пробраться в штрафную Северной Македонии будет очень сложно, поэтому “сине-желтые” все чаще исполняли дальние удары. И один из них привел к голу. Атанасов плохо сыграл на приеме, Судаков вступил в отбор, дал, и отобрал мяч у Зинченко, и пробил по воротам. Помог рикошет от Серафимова – первый гол хавбека “Шахтера” за национальную команду.

Северная Македония проснулась, и Украина не была к этому готова. “Сине-желтые” неожиданно втиснулись в свою штрафную, и гости за две минуты нанесли три очень опасных удара, но дважды на месте был Трубин, а Забарный заблокировал попытку Барди.

В перерыве тренер гостей Благоя Милевски провел две замены, ориентированную на атаку, Северная Македония изменила схему, а новый игрок атаки – форвард Дарко Чурлинов, успел сразу же отметиться моментом. Но Украину снова выручил Трубин.

Наконец-то мы увидели и хорошие шансы и у противоположных ворот. Довбик не реализовал выход один на один (был ли офсайд?), Матвиенко пробил в перекладину после углового, и наконец супершанс Мудрика – Довбик после контратаки выдал игроку “Челси” классный пас под удар, но Мудрик пробил в Димитриевски.

Кипер сборной Северной Македонии вскоре сделал еще один эффектный сэйв, когда перевел в перекладину одной рукой удар Судакова.

Последние двадцать минут были нервными. Минимальное преимущество Украины в счете оставляло гостям шансы. И только на 90+5 минуте все вопросы были решены. Караваев выполнил рывок со своей штрафной, обыграл защитника, увидел, что Димитриевски покинул ворота, и эффектно перекинул кипера гостей.

2:0 – Украина впервые побеждает в группе с разницей в два мяча. Во вторник – матч с Мальтой, и только после можно уже начинать думать про игру с Италией, которая состоится в ноябре.

Фото – Оксана Васильєва / UA-Футбол

Отбор на Евро-2024, группа С, седьмой тур. Прага, “Летна”

Украина – Северная Македония 2:0

Голы: Судаков 30, Караваев 90+5

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко (Сидорчук 77) – Зубков (Малиновский 68), Судаков (Сваток 87), Мудрик (Караваев 88) – Довбик (Яремчук 76)

Северная Македония: Димитриевски – Муслиу, Серафимов, Манев (Чурлинов 46) – Алиоски, Барди, Атанасов (Адеми 63), Элези (Дориев 74), Ашковски (Димоски 46) – Эльмас, Миовски (Трайковски 84)

Предупреждение: Малиновский 69 – Серафимов 90+2, Амеми 90+4