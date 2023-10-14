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Отбор на Евро-2024. Украина - Северная Македония 2:0. Тяжелейшие три очка

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Лучший игрок матча - Анатолий Трубин

Отбор на Евро-2024. Украина - Северная Македония 2:0. Тяжелейшие три очка

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины смогла выполнить обязательную программу, победив Северную Македонию в домашнем матче. Но легко “сине-желтым” не было. Совсем наоборот. Украина отрезками показывала неплохую игру, но когда инициатива переходила к Северной Македонии, у ворот Анатолия Трубина было жарко. Однако кипер “Бенфики” хладнокровно справлялся со всеми угрозами. Гол Судакова в первом тайме долгое время оставался единственным в матче, пока мини-шедевр не создал Караваев.

Сергей Ребров решил поставить в ворота Анатолия Трубина, а не Георгия Бущана, который стоял в предыдущих матчах, и это решение полностью себя оправдало. В целом же сюрпризов с составом не было – на многих позициях у Реброва явно не было альтернатив.

Отбор на Евро-2024. Украина - Северная Македония 2:0. Тяжелейшие три очка - изображение 1

Северная Македония отдал мяч Украине в первом тайме и собиралась действовать вторым номером. Гости довольно-таки дисциплинированно и надежно действовали у своих ворот. Но моменты у Украины были. 31-летний фулбек Штефан Ашковски, футболист который уже больше трех месяцев остается без клуба, не справлялся со скоростью Мудрика, и давал вингеру сборной Украины совершать скоростные рейды. Другое дело, что Мудрику не удавалось справиться с самим себя – чем ближе вингер “Челси” подходит к воротам, тем меньше вероятность, что он примет правильное решение с мячом. И сегодня мы видели это снова и снова. Удар или лишний финт, когда нужно было дать пас, лишнее движение, когда можно было пробить.

Был полумомент у Довбика, но форвард “Жироны”, после борьбы с защитником, ударил в Димитриевски.

Постепенно Украина стала понимать, что пробраться в штрафную Северной Македонии будет очень сложно, поэтому “сине-желтые” все чаще исполняли дальние удары. И один из них привел к голу. Атанасов плохо сыграл на приеме, Судаков вступил в отбор, дал, и отобрал мяч у Зинченко, и пробил по воротам. Помог рикошет от Серафимова – первый гол хавбека “Шахтера” за национальную команду.

Северная Македония проснулась, и Украина не была к этому готова. “Сине-желтые” неожиданно втиснулись в свою штрафную, и гости за две минуты нанесли три очень опасных удара, но дважды на месте был Трубин, а Забарный заблокировал попытку Барди.

Отбор на Евро-2024. Украина - Северная Македония 2:0. Тяжелейшие три очка - изображение 2

В перерыве тренер гостей Благоя Милевски провел две замены, ориентированную на атаку, Северная Македония изменила схему, а новый игрок атаки – форвард Дарко Чурлинов, успел сразу же отметиться моментом. Но Украину снова выручил Трубин.

Наконец-то мы увидели и хорошие шансы и у противоположных ворот. Довбик не реализовал выход один на один (был ли офсайд?), Матвиенко пробил в перекладину после углового, и наконец супершанс Мудрика – Довбик после контратаки выдал игроку “Челси” классный пас под удар, но Мудрик пробил в Димитриевски.

Кипер сборной Северной Македонии вскоре сделал еще один эффектный сэйв, когда перевел в перекладину одной рукой удар Судакова.

Отбор на Евро-2024. Украина - Северная Македония 2:0. Тяжелейшие три очка - изображение 3

Последние двадцать минут были нервными. Минимальное преимущество Украины в счете оставляло гостям шансы. И только на 90+5 минуте все вопросы были решены. Караваев выполнил рывок со своей штрафной, обыграл защитника, увидел, что Димитриевски покинул ворота, и эффектно перекинул кипера гостей.

2:0 – Украина впервые побеждает в группе с разницей в два мяча. Во вторник – матч с Мальтой, и только после можно уже начинать думать про игру с Италией, которая состоится в ноябре.

Отбор на Евро-2024. Украина - Северная Македония 2:0. Тяжелейшие три очка - изображение 4

Фото Оксана Васильєва / UA-Футбол

Отбор на Евро-2024, группа С, седьмой тур. Прага, “Летна”

Украина – Северная Македония 2:0

Голы: Судаков 30, Караваев 90+5

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко (Сидорчук 77) – Зубков (Малиновский 68), Судаков (Сваток 87), Мудрик (Караваев 88) – Довбик (Яремчук 76)

Северная Македония: Димитриевски – Муслиу, Серафимов, Манев (Чурлинов 46) – Алиоски, Барди, Атанасов (Адеми 63), Элези (Дориев 74), Ашковски (Димоски 46) – Эльмас, Миовски (Трайковски 84)

Предупреждение: Малиновский 69 – Серафимов 90+2, Амеми 90+4

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 5 4 1 0 16-2 +14 13
2 Украина 6 3 1 2 8-7 +1 10
3 Италия 4 2 1 1 6-4 +2 7
4 Северная Македония 6 2 1 3 7-14 -7 7
5 Мальта 5 0 0 5 1-11 -10 0
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В статье: Сергей Ребров Украина Северная Македония Национальная сборная Украины Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 Георгий Судаков отбор на Евро-2024
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Комментарии (53)
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vlotko (Броди)
14.10.2023 в 18:56
Для Півн.Македонії, ще не все втрачено теоретично, але треба виграти два матчі що залишилися. Це з області фантастики, враховуючи суперників.
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
14.10.2023 в 18:48
Без Цинікова, Шарапенка та Ярмоли гра в атаці перетворюється... ну, ви бачили, на що. Дякуючи Богу, хоч Караве дав сподівання на краще майбутнє. Але без пива дивитися на статеві потуги чоловіка за 70 у ліжку з жінкою нічим не краще за перегляд цього поєдинку. Сподіваюся, до мальтійців наші не розслабляться і зможуть переграти андердогів
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+2
0
Serhio79 (Kyiv)
14.10.2023 в 18:44
Автори, ви взагалі матч дивилися???У наших перший гол забив Судаков з рикошетом від Серафисоаа, але аж ніяк не Зубков!Ви ще прогавили жовті картки Зінченка і Емілєвскі. P S. Хто співав гімн України перед матчем, бо не впізнав?
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+5
0
Консул (Звягель )
14.10.2023 в 18:45
Здається, з групи Без обмежень
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0
0
avatar
Kalyna (Montreal)
14.10.2023 в 18:51
Я пропустила, але дочка сказала, що гімн виконував Іван Леньо з Козак Систем.
0
0
Лекарь (село Дарниця)
14.10.2023 в 18:47
Не заважайте автору матеріалу. Він святкує)
Ответить
+3
0
avatar
Kalyna (Montreal)
14.10.2023 в 18:50
0
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
14.10.2023 в 18:41
С победой. Валедольщики. Когда мы ихбавимся от менталитета удерживать результат при минимальном преймуществе, да ещё и с македониями разными. Пздц. Англия отгрузила 7 голов, повеселились пацаны, подняли своим болелам настроение. Понятно, что мы не Англия, но хотябы 3-4 могли. Крайний раз мне понравилась игра с Сербами 5:0, с тех пор одни мучения. Всех с победой. Надеюсь игра придёт.
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+2
0
Лекарь (село Дарниця)
14.10.2023 в 18:47
У Вас буде піднята планка сподівань.
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0
0
vlotko (Броди)
14.10.2023 в 18:36
Все у великій мірі все вирішиться в Матчі Англія-Італія, думаю, англійці не підведуть.
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+3
0
MaximSK (Киев)
14.10.2023 в 18:41
Даже если Италия выиграет у Мальты, Англии и Северной Македонии, а мы у Мальты, то у них будет 16 очков, у нас 13, то нас тогда устроит победа 1-0 или 2-0, потому что будут считаться личные встречи. Но конечно желательно чтобы Англия не проиграла им, чтобы нас устраивала любая победа над ними..
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+1
0
vlotko (Броди)
14.10.2023 в 18:44
Я теж такої думки.
0
0
Зритель (Харьков)
14.10.2023 в 18:52
Буде рахуватися загальна різниця м'ячів.
0
0
MaximSK (Киев)
14.10.2023 в 18:55
нет, считается в первую очередь, личные встречи, а потом разница мячей
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
14.10.2023 в 18:34
Здавалось би фартонуло Перший рикошет, другий від Дімітрієвського привіт Проте скільки разів той же Столе виручив свою збірну... Навіть більше Трубіна Трете місце забезпечили, головного конкурента на нього двічі переграли Рухаємось далі! Та не забуваємо щоб мати шанс з італійцями потрібно ВИГРАВАТИ у збірної Мальти... Тримаючи останній матч на острові в голові. Будь-яке послаблення може вилізти боком! УКРАЇНА ВПЕРЕД! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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+3
0
Зритель (Харьков)
14.10.2023 в 18:53
Третє місце нічого не дає.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
14.10.2023 в 18:56
Не потрапити у четверту корзину... Тут з третьої знов у халепу попали.
0
0
MaximSK (Киев)
14.10.2023 в 18:30
Самое главное победили и остались в борьбе за второе место, мы первые 30 минут хорошо играли, контролировали ситуацию и забили гол благодаря рикошету, но потом когда македонцы прибавили, наши игроки оказались к этому не готовы, было стыдно когда македонец обыгрывал спокойно троих наших игроков в нашей штрафной площади и расстреливал Трубина, и слева и справа они делали что хотели, имели 3-4 стопроцентных момента, я думал гол македонцев дело времени. Но после 55 минуты наши приспособились к их игре и стали лучше играть в обороне, могли забить им второй гол намного раньше, к счастью Караваев забил гол и успокоил нас. Теперь надо готовиться к игре с Мальтой, первая игра с ними тоже вышла нервная, с трудом их выиграли тогда. Хорошо сегодня сыграли Судаков, Довбик и Зинченко, да Яремчук не забил, но мне кажется появился прогресс в его игре. Худшими игроками у нас были Мудрик и Зубков, первый постоянно передерживал мяч, жадничал и потом терял мячи, не реализовал 2 момента еще, а Зубков был малозаметным, показалось что он не тянет уровень сборной по этой игре, ему надо прибавлять, ни дриблинга, ни паса, ничего не было у него.
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+5
-2
Cassid (Kiev)
14.10.2023 в 18:27
Моментов море, реализация так себе
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+3
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.10.2023 в 18:21
До речі, якщо англійці переграють вдома макаронників, то нас 20-го листопада може у Леверкузені влаштувати і нічия?
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+2
-2
Romerik (YNWA)
14.10.2023 в 18:22
Неа. Тільки перемога
Ответить
+5
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.10.2023 в 18:17
Караваєв молодець! Мудрику негайно змінити клуб і можливо чемпіонат. Зубков був взагалі непомітний. Тепер перемогти Мальту з будь-яким рахунком. І ще який там Зубков забив гол, виправте на Судаков, він зіграв дуже добре до-речі.
Ответить
+3
-3
svistim (Одесса)
14.10.2023 в 18:14
всех с победой но защита конечно это что-то......
Ответить
+1
-3
NikosFutboloidos (Chop)
14.10.2023 в 18:14
Головне це результат а гра така собі. Вітаю і не заздрю вболівальникам "Челсі", дивитися на це кожної гри ще ті тортури!!!
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+4
-1
Скачков Леонід (Рівне)
14.10.2023 в 18:13
Караваєв,слабенький гравець,але в цьому епізоді зіграв просто бомбезно!Яремчук?Який смисл його викликати до збірної?Він послаблює,а не підсилює.Всі інші більш-менш.Явно не хватало креативності Ярмоленко і вибухової швидкості Циганкова.Зубков,хоч і старанний гравець,але туповатий і зовсім прямолінійний.Степаненко.як на мене-найкращий.
Ответить
+5
-2
avatar
Kalyna (Montreal)
14.10.2023 в 18:25
Жаль, що Шапаренка нема також.
Ответить
+5
-1
Скачков Леонід (Рівне)
14.10.2023 в 18:45
Згідний.Дуже креативний гравець,з відмінним баченням поля і хорошою технікою.
+2
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.10.2023 в 18:11
С победой!!! Каоаваев красавчик!
Ответить
+4
0
Romerik (YNWA)
14.10.2023 в 18:10
Вітає з перемогою всіх. Але по змінах є питання: накуя випускати яремчука. Яке ж воно дерев'яне Не віддати не прийняти, не зачепитись, не потримати. Надіюсь на мальту свіжий ванат вийде і довбик під заміну. Бо це 10 в 11.
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+4
-2
vlotko (Броди)
14.10.2023 в 18:42
Якраз зачепився, потримав і ще вдарив по воротах, а скільки він мав часу, Зубков 68 хв пограв і що? Є питання до Довбика. От для чого Зінченко, з дуру, жовту заробив?
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+2
0
Лекарь (село Дарниця)
14.10.2023 в 18:44
Нажаль, Яремчук деградує. І це помітно. Справді, або не міняти Довбика, в принципі, або випускати когось, хто буде грати, боротись. Яремчук вийшов і грає, неначе 4:0 на нашу користь. Повільний, на ногах погано тримається. Вся команда б"ється, а той пересувається. Ванат, я впевнений на 100%, виглядав би краще
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+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
14.10.2023 в 18:49
ТАК не забив, утім асист все-ж-таки його А що сьогодні продемонстрував Довбик Ванат... могли затоптати у газон і не помітити. А ще ХТО?
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
14.10.2023 в 18:05
Чому це збірною Македонії керував Кучер?
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2023 в 18:10
потому что очки нужно надевать, если зрение плохое
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+2
0
Zapp Brannigan (Київ)
14.10.2023 в 18:15
Взагалі-то збірною Македонії керував Мілєвський))))
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+2
0
vlotko (Броди)
14.10.2023 в 18:15
Дійсно, якщо Кучера постригти на "лисо", то якась схожість проглядається.
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+3
0
Number13 (Мариуполь)
14.10.2023 в 18:04
С Победой! УРА! Развеселый матч конечно. Жора, Коля - очень хорошо! Толя просто ТОП! Мудрику так же возить фланг и добавить в реализации! Довбик сильно создал 2 момента! Все молотки, вперед на Италию с транзитом через Мальту!
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+3
-2
avatar
okolegko (Київ)
14.10.2023 в 18:02
Мудрик наскільки ефектний, настільки й неефективний. Коментатор порівнював його, з Вінні, яле вікова категорія зовсім інша. Якщо ти не розумієш, що таке командна гра у 23, чи скільки там йому, то, мабуть, не зрозумієш ніколи. Хочу помилятися, але...
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+6
0
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Kalyna (Montreal)
14.10.2023 в 18:01
Фух ! Я в другому таймі все-таки взяла корвалтаб )))З перемогою ! Караваєв - молодчинка ! Я чекала, хто підтягнеться, щоб він зміг віддати пас, а він так класно пробив ! Може, італійці раптом зіграють внічию з Мальтою ? ...
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+4
0
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okolegko (Київ)
14.10.2023 в 18:05
"Облиште, люба, ваші дівочі мрії" (©, але не мій). Це був жарт))) Сподіваємося на Англію та наш "домашній" матч в останньому турі
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2023 в 18:09
ага, вничью!))) бери выше - мальта сделает макароны!)))))
Ответить
+1
-2
Скачков Леонід (Рівне)
14.10.2023 в 18:16
Мальта програє однозначно.ЇЇ задача покалічити якомога більше макаронників.))))
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+2
0
Моуринью (Днепропетровск)
14.10.2023 в 18:01
Зинченко имеет шанс пропустить матч с Италией из-за жёлтой карточки?
Ответить
+1
0
vgolovan (полтава)
14.10.2023 в 18:12
він це зробив навмисно щоб не грати і щоб не бачили що він за збірну грає погано
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+2
-1
avatar
Кукулькан (сине-гранатовый)
14.10.2023 в 18:54
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.10.2023 в 18:00
Україна! Караваєв! Серце і розум. Перемога, дякую, хлопці! Попри дуже слабкий склад сьогоднішньої збірної, ми таки перемогли.
Ответить
+5
-3
aleks68
14.10.2023 в 18:07
вот и запел по другому.а караваеву можешь лизать и дальше.дырявый дятел
Ответить
+1
-10
vgolovan (полтава)
14.10.2023 в 18:10
а ти в загалі хто і чому ти так не добре пишеш про караваєва ти дуже розумний чи дуже наглий чи може ти сепар-пі-дар
+4
-2
aleks68
14.10.2023 в 18:17
сам ты пі-дар
+2
-3
Лекарь (село Дарниця)
14.10.2023 в 17:59
Вітаю усіх з перемогою! Караваєв - топ, а ось Яремчук - дно.
Ответить
+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
14.10.2023 в 17:58
От Каравай, взяв і зачмирив лева матчу.)))))) Дякую за таку перемогу.
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.10.2023 в 17:57
с победой! яремчук - полено!
Ответить
+9
-1
avatar
Кукулькан (сине-гранатовый)
14.10.2023 в 18:57
таки да, ствол баобаба
Ответить
0
0

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