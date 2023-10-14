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Национальная сборная Украины

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Ярмоленко - первый, Степаненко - восьмой. Рекордсмены сборной Украины по числу проведенных матчей

Национальная сборная Украины
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Кто из нынешних игроков есть в списке?

Ярмоленко - первый, Степаненко - восьмой. Рекордсмены сборной Украины по числу проведенных матчей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тарас Степаненко проводит свой 80-й поединок за сборную Украины. Андрей Ярмоленко пока лидирует в списке игроков по числу проведенных матчей. Вспомним футболистов, которые сыграли более 45 поединков за национальную команду:

1. Андрей Ярмоленко, 116 поединков

2. Андрей Шевченко, 111

3. Андрей Пятов, 102

4. Руслан Ротань, 100

5. Олег Гусев, 98

6. Александр Шовковский, 92

7. Евгений Коноплянка, 87

8. Тарас Степаненко, 79*

9. Сергей Ребров, 75

10. Андрей Воронин, 74

11. Андрей Гусин, 71

12. Андрей Воробей, 68

13. Андрей Несмачный, 67

14. Владислав Ващук, 63

15. Николай Матвиенко, 59*

16. Александр Головко, 58

Евгений Селезнев, 58

Сергей Сидорчук, 58

19. Александр Кучер, 57

20. Сергей Назаренко, 56

Вячеслав Шевчук, 56

22. Руслан Малиновский, 55*

Александр Зинченко, 55*

24. Сергей Попов, 54

Ярослав Ракицкий, 54

26. Артем Федецкий, 53

27. Олег Лужный, 52

28. Евгений Хачериди, 51

29. Артем Милевский, 50

30. Андрей Русол, 49

Виктор Цыганков, 49

32. Максим Калиниченко, 47

Александр Караваев, 47

34. Роман Яремчук, 45

Список создан без учета матча Украина - Северная Македония 14.10.23. Также исключен Тимощук А.А. (144 матча) из официального реестра игроков сборных команд Украины согласно решению КДК УАФ от 11.03.2022.

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В статье: Национальная сборная Украины
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Источник:
uaf.ua

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