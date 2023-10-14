Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко - первый, Степаненко - восьмой. Рекордсмены сборной Украины по числу проведенных матчей
Кто из нынешних игроков есть в списке?
Getty Images / Global Images Ukraine
Тарас Степаненко проводит свой 80-й поединок за сборную Украины. Андрей Ярмоленко пока лидирует в списке игроков по числу проведенных матчей. Вспомним футболистов, которые сыграли более 45 поединков за национальную команду:
1. Андрей Ярмоленко, 116 поединков
2. Андрей Шевченко, 111
3. Андрей Пятов, 102
4. Руслан Ротань, 100
5. Олег Гусев, 98
6. Александр Шовковский, 92
7. Евгений Коноплянка, 87
8. Тарас Степаненко, 79*
9. Сергей Ребров, 75
10. Андрей Воронин, 74
11. Андрей Гусин, 71
12. Андрей Воробей, 68
13. Андрей Несмачный, 67
14. Владислав Ващук, 63
15. Николай Матвиенко, 59*
16. Александр Головко, 58
Евгений Селезнев, 58
Сергей Сидорчук, 58
19. Александр Кучер, 57
20. Сергей Назаренко, 56
Вячеслав Шевчук, 56
22. Руслан Малиновский, 55*
Александр Зинченко, 55*
24. Сергей Попов, 54
Ярослав Ракицкий, 54
26. Артем Федецкий, 53
27. Олег Лужный, 52
28. Евгений Хачериди, 51
29. Артем Милевский, 50
30. Андрей Русол, 49
Виктор Цыганков, 49
32. Максим Калиниченко, 47
Александр Караваев, 47
34. Роман Яремчук, 45
Список создан без учета матча Украина - Северная Македония 14.10.23. Также исключен Тимощук А.А. (144 матча) из официального реестра игроков сборных команд Украины согласно решению КДК УАФ от 11.03.2022.
Популярное сейчас
- Украина – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- Трубин в основе. Украина - Северная Македония. Стартовые составы команд
- Без Русина и Попова. Ребров определился с заявкой на матч против Северной Македонии
- Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
Новости по теме
- 06:32 Украинские Пропавший игрок Шахтера, жребий ¼ Кубка, апдейт по травмам в сборной. Главные новости за 13 октября
- 23:51 Украинские Сидорчук: Это уже не тот отборочный цикл, который был 6-8 лет назад. Каждый год становится все труднее и труднее
- 22:39 Украинские Кривцов из-за травмы покинет расположение сборной Украины