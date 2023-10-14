Национальная сборная Украины
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Малиновский пропустит поединок против сборной Мальты из-за перебора желтых карточек
Вышел на замену и сразу получил предупреждение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руслан Малиновский пропустит следующий поединок сборной Украины против Мальты, из-за перебора желтых карточек.
Полузащитник вышел на замену на 68-й минуте матча, а уже на 69-й получил предупреждение из-за фола на сопернике.
Следующий поединок национальной команды пройдет 17.10.2023 на Национальном стадионе Та'Кали в Мальте.
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