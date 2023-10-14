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Ребров: Я считаю, что сборная Украины заслужила победу. Она для нашего народа и для ВСУ
Мнение главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины победила национальную команду Северной Македонии со счетом 2:0 в поединке отбора на чемпионат Европы. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров поделился первыми впечатлениями об игре:
"Я очень благодарен ребятам. Северная Македония создавала моменты, но я видел, что наши футболисты действительно вышли побеждать. Когда мы забили гол, да, футболисты сосредоточились на игре в обороне, мы не контролировали снаряд, но это заслуга соперника, который пытался сравнять. Очень хорошо, что мы выстояли".
"Претензии к защите? Да, они есть. Но я всегда говорю, на этом уровне играют лучшие футболисты в Европе. Македония сильно прижала нас в конце первого тайма. Мы посмотрим все эти моменты, проанализируем их и будем готовиться к следующей игре".
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"Были моменты, чтобы забить второй гол. Были моменты и у нас, и у Македонии. Забили бы второй, было бы спокойнее. Я считаю, что мы заслужили победу. Она для нашего народа и для ВСУ".
"Ротация на Мальту? Посмотрим, конечно, будет ротация. Действительно, это тоже будет важная игра, как и эта. Сегодня имеем очень важные 3 зачетных пункта. Посмотрим, как футболисты будут восстанавливаться и решим".
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