Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анатолий Трубин - Лев матча с Северной Македонией
Не раз спасал команду
Фото: Getty Images
Анатолий Трубин признан Львом матча в поединке с Северной Македонией. Голкипер "Бенфики" совершил 5 важных сейвов, которые помогли удержать ворота без пропущенных мячей.
Также на счету Анатолия 32 касания мяча и 7 длинных пасов, пять из которых были успешными.
Для Трубина это был 8-й матч за национальную сборную, в которых он пропустил 12 мячей. Дебютировал голкипер в 2021 году в матче Украина - Казахстан на отборе к ЧМ-2022, который закончился со счетом 1:1.
Популярное сейчас
- Украина открывает счет в матче с Северной Македонией на 30-й минуте. Видео
- Трубин в основе. Украина - Северная Македония. Стартовые составы команд
- Без Русина и Попова. Ребров определился с заявкой на матч против Северной Македонии
- Украина уже во время этого окна ФИФА может получить гарантированное место в плей-офф отбора к Евро-2024. Известны условия
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce