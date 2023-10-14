Анатолий Трубин - Лев матча с Северной Македонией

Анатолий Трубин признан Львом матча в поединке с Северной Македонией. Голкипер "Бенфики" совершил 5 важных сейвов, которые помогли удержать ворота без пропущенных мячей.

Также на счету Анатолия 32 касания мяча и 7 длинных пасов, пять из которых были успешными.

Для Трубина это был 8-й матч за национальную сборную, в которых он пропустил 12 мячей. Дебютировал голкипер в 2021 году в матче Украина - Казахстан на отборе к ЧМ-2022, который закончился со счетом 1:1.