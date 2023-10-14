  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Анатолий Трубин - Лев матча с Северной Македонией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анатолий Трубин - Лев матча с Северной Македонией

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Не раз спасал команду

Анатолий Трубин - Лев матча с Северной Македонией

Фото: Getty Images

Новина українською

Анатолий Трубин признан Львом матча в поединке с Северной Македонией. Голкипер "Бенфики" совершил 5 важных сейвов, которые помогли удержать ворота без пропущенных мячей.

Также на счету Анатолия 32 касания мяча и 7 длинных пасов, пять из которых были успешными.

Для Трубина это был 8-й матч за национальную сборную, в которых он пропустил 12 мячей. Дебютировал голкипер в 2021 году в матче Украина - Казахстан на отборе к ЧМ-2022, который закончился со счетом 1:1.

По теме
yellow-arrow
Нервы до последних минут. Украина - Северная Македония 2:0. Видеообзор матча и видео голов
yellow-arrow
Судаков: Конечно же, рикошет мне помог – я бил в ближний угол
yellow-arrow
Ребров: Я считаю, что сборная Украины заслужила победу. Она для нашего народа и для ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде